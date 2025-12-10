Do hudby vkladal vlastnú krehkosť. Slovensko šokovala smrť mladého speváka, ktorý sa preslávil v talentovej šou - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Do hudby vkladal vlastnú krehkosť. Slovensko šokovala smrť mladého speváka, ktorý sa preslávil v talentovej šou
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Iveta Malachovská.

Ľudia neveria, že chudne prirodzene. Iveta Malachovská by jednu radu poslúchla už pred 30 rokmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Iveta Malachovská.

Ľudia neveria, že chudne prirodzene. Iveta Malachovská by jednu radu poslúchla už pred 30 rokmi

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

SLEDUJE NÁS 206 983 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Do hudby vkladal vlastnú krehkosť. Slovensko šokovala smrť mladého speváka, ktorý sa preslávil v talentovej šou

Adam Urban.
Adam Urban. — Foto: Facebook/Adam Urban

Talentovaný hudobník mal len 33 rokov.

Brutálna dopravná nehoda na diaľnici D2 v smere na Brno bola jednou z hlavných tém českých médií. Krátko nato prišla zdrvujúca správa - obeťou je známy mladý Slovák, multiinštrumentalista, spevák a skladateľ. Sociálne siete okamžite zaplavili odkazy a spomienky na Adama Urbana, ktoré si už žiaľ talentovaný hudobník nikdy neprečíta.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/4257085347871237

Náhle prišiel o život

Adam Urban sa do povedomia verejnosti dostal vďaka účasti v talentovej šou Hlas Česko-Slovenska v roku 2014, prebojoval sa až do semifinále. Neskôr vystupoval ako predskokan skupín Elán, No Name či speváčky Lucie Bílej a predstavil sa aj na rôznych festivaloch.

O život prišiel náhle, tragédiou, ktorú české médiá označili za brutálnu. Podľa CNN Prima narazil do kamiónu, ktorý stál pred ním. Len dva dni pred smrťou pritom so svojou kapelou vydal novú vianočnú pieseň.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3887385911544717&set=pb.100008200380709.-2207520000&type=3

Hudbe daroval seba

„Tragicky skončila popoludňajšia dopravná nehoda na diaľnici D2 blízko Veľkých Nemčíc. Tridsaťtriročný vodič dodávky Mercedes sa pravdepodobne nevenoval riadeniu a zozadu narazil do kamióna, ktorý zastavil vo vznikajúcej kolóne. Vodič dodávky náraz neprežil. Diaľnica bola v smere na Brno počas vyšetrovania nehody neprejazdná,“ informoval na webe tamojšej polície hovorca Bohumil Malášek.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…