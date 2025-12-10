Do hudby vkladal vlastnú krehkosť. Slovensko šokovala smrť mladého speváka, ktorý sa preslávil v talentovej šou
Talentovaný hudobník mal len 33 rokov.
Brutálna dopravná nehoda na diaľnici D2 v smere na Brno bola jednou z hlavných tém českých médií. Krátko nato prišla zdrvujúca správa - obeťou je známy mladý Slovák, multiinštrumentalista, spevák a skladateľ. Sociálne siete okamžite zaplavili odkazy a spomienky na Adama Urbana, ktoré si už žiaľ talentovaný hudobník nikdy neprečíta.
Náhle prišiel o život
Adam Urban sa do povedomia verejnosti dostal vďaka účasti v talentovej šou Hlas Česko-Slovenska v roku 2014, prebojoval sa až do semifinále. Neskôr vystupoval ako predskokan skupín Elán, No Name či speváčky Lucie Bílej a predstavil sa aj na rôznych festivaloch.
O život prišiel náhle, tragédiou, ktorú české médiá označili za brutálnu. Podľa CNN Prima narazil do kamiónu, ktorý stál pred ním. Len dva dni pred smrťou pritom so svojou kapelou vydal novú vianočnú pieseň.
Hudbe daroval seba
„Tragicky skončila popoludňajšia dopravná nehoda na diaľnici D2 blízko Veľkých Nemčíc. Tridsaťtriročný vodič dodávky Mercedes sa pravdepodobne nevenoval riadeniu a zozadu narazil do kamióna, ktorý zastavil vo vznikajúcej kolóne. Vodič dodávky náraz neprežil. Diaľnica bola v smere na Brno počas vyšetrovania nehody neprejazdná,“ informoval na webe tamojšej polície hovorca Bohumil Malášek.