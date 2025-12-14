Keď si mal brať inú, sadla mu priamo do lona. Eva Máziková očarila Petra na jeho vlastných zásnubách - Dobré noviny
Keď si mal brať inú, sadla mu priamo do lona. Eva Máziková očarila Petra na jeho vlastných zásnubách
Eva Máziková vo filme Pacho, hybský zbojník / S manželom Petrom

Keď si mal brať inú, sadla mu priamo do lona. Eva Máziková očarila Petra na jeho vlastných zásnubách

Keď si mal brať inú, sadla mu priamo do lona. Eva Máziková očarila Petra na jeho vlastných zásnubách

Eva Máziková vo filme Pacho, hybský zbojník / S manželom Petrom
Eva Máziková vo filme Pacho, hybský zbojník / S manželom Petrom — Foto: Reprofoto YouTube - sunday wall movie; Instagram - @evamazikovaofficial

Čo si sa zbláznil? vravela Duchoňovi, keď jej dával návrhy.

„Mám jedného tigra v posteli, jaguára v garáži, norku na tele a jedného starého capa, čo to platí,“ smeje sa Eva Máziková a len týmto jedným bonmotom vystihne, prečo ju milujú celé generácie. Speváčka s nezameniteľným šarmom, ostrým jazykom a zmyslom pre humor nemá problém priznať, že ako dieťa hrýzla kamarátov, neskôr ohurovala mužov, odmietala hudobné legendy a nakoniec si zobrala Nemca, ktorého jej osud doslova posadil do lona. A hoci ju štát pred rokmi „predal“ za 21-tisíc mariek, dnes by ju vymenil len blázon. Príbeh Evy Mázikovej je ako ona sama – nespútaný, úprimný a poriadne zábavný.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa EVA MÁZIKOVÁ OFFICIAL (@evamazikovaofficial)

Pohrýzla do brucha

Volali ju „divoká Majzňa“ a v jej historkách nájdeme tisíc dôvodov, prečo si vyslúžila takú prezývku. Už odmalička si Eva Máziková vedela presadiť svoje. Ako spomínala pre Nový Čas pre ženy, v kaderníctve sa dokázala tak zaťať, že jej nikto neudržal hlavu rovnako a tak jej rodičia museli zapletať vrkoče ešte veľmi dlho. Na jej divokosť doplatil aj kamarát Slavo, ktorého pohrýzla do brucha, lebo jej odmietol dať loptu.

Karol Duchoň s prvou manželkou Elenou.
Prečítajte si tiež: Maminka, ja už budem dobrý, sľuboval manželke. Karol Duchoň bol najšťastnejší, keď sa mu narodila dcéra

Možno práve svojou divokosťou dokázala úspešná speváčka pomotať hlavu nejednému mužovi – napríklad hokejistovi Václavovi Nedomanskému, ale aj jej prvej láske zo sídliska, Karolovi Duchoňovi. Keď vraj prišiel do miestnosti, baby padali a ona bola preňho obrovskou múzou. „Naši chceli, aby sme sa zobrali,“ opakuje Eva Máziková, ktorá v rozhovore so Zuzkou Vačkovou prezradila, že Duchoň chcel od nej viac, ako to cítila ona.

Dobrý kamoš, zlý milenec

„My sme boli naozaj najlepší kamoši od detstva a potom, ani neviem, kde to bolo, mi povedal – Eva, už by sme si mohli aj ‚hm-hm‘,“ citovala slová Karola Duchoňa, ktorý dával Eve sexuálne návrhy. „Ty čo si sa zbláznil? Veď sme kamoši! To pre mňa neexistuje!“ argumentovala speváčka, ktorá mu dala jasný dôvod.

