Nina zažila pravú Severnú Kóreu: Pervitín je tam lacnejší ako káva. Jedna žena ho dostala ako svadobný dar - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Nina zažila pravú Severnú Kóreu: Pervitín je tam lacnejší ako káva. Jedna žena ho dostala ako svadobný dar
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Iveta Malachovská.

Ľudia neveria, že chudne prirodzene. Iveta Malachovská by jednu radu poslúchla už pred 30 rokmi

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

SLEDUJE NÁS 206 984 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nina zažila pravú Severnú Kóreu: Pervitín je tam lacnejší ako káva. Jedna žena ho dostala ako svadobný dar

Česká spisovateľka a koreanistka Nina Špitálníková / Zábery zo Severnej Kórey z roku 2013
Česká spisovateľka a koreanistka Nina Špitálníková / Zábery zo Severnej Kórey z roku 2013 — Foto: Instagram - @ninaspitalnikova; Wikimedia commons - Stefan Krasowski

V luxusnej reštaurácii sedela sama.

„Stretla som Severokórejčanov, ktorí utekali pre peniaze. Stretla som Severokórejčanov, ktorí utekali zo strachu, zo strachu o život, zo strachu z chudoby,“ napísala v knihe Svědectví o životě v KLDR 2 známa česká spisovateľka a koreanistka Nina Špitálníková, ktorá mala jedinečnú príležitosť prežiť dva mesiace v najmenej slobodnej krajine sveta. „V Pchjongjangu, kde som študovala, všetci vedia, čo urobil Kim Čong-il. Ale nikto nevie, kde tam sú verejné záchody,“ povedala pre Český rozhlas spisovateľka, ktorá vie geniálnym spôsobom opísať kontrast všadeprítomnej ideológie a neúprosnej reality v krajine, kde je pervitín lacnejší ako káva a kde je pravda ilegálna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Nina Spitalnikova (@ninaspitalnikova)

Vlastný Boh

Nina bola prvou českou študentkou, ktorej sa po páde komunistického režimu v Československu podarilo dostať do KĽDR. „Až v Pekingu mi došlo, kam vlastne idem, a začala som mať strach. Po pristátí v Pchjongjangu som si však pripadala ako Lara Croft, ktorá musí zachrániť svet. Čo bolo, samozrejme, hlúpe – mala som vtedy 23 rokov a myslím, že som si naplno neuvedomovala, kam vlastne cestujem. Hoci som o Severnej Kórei písala bakalársku prácu a krajinu som rámcovo poznala, realita bola úplne iná,“ priznala pre Aktuálně.cz Češka, ktorá veľmi rýchlo pochopila, že Severokórejčania majú vlastného Boha – Kim Ir-sena.

Koreanistka a spisovateľka Nina Špitálniková / Vojenská prehliadka v Severnej Kórei v roku 2003
Prečítajte si tiež: Nina žila dva mesiace v Severnej Kórei: Pri popravách ľudia nesmú plakať. Najslobodnejšie sú hviezdy

„Každý Severokórejčan od 15 rokov musí povinne nosiť odznak s týmto vodcom. Teda, povinne... Režim tvrdí, že je to dobrovoľné, ale v skutočnosti nie je,“ pokračovala v rozprávaní Nina Špitálníková, ktorá mala pocit, že sa ocitla v sci-fi – všetci nosili uniformy, podobné účesy, odznaky, hovorili iba to, čo dostali príkazom a okolo seba mala monumentálne sochy vodcov, aké si do tej dovtedy ani nedokázala predstaviť. „Všetko je to iné a zároveň môžete ísť do luxusnej, načančanej reštaurácie s akože diamantovými lustrami. Lenže je tam človek sám,“ vysvetlila Nina. Bežní Severokórejčania si návštevu reštaurácie nemôžu dovoliť, pretože sú extrémne predražené.

Starý syr a silný alkohol

„V jednej z takýchto reštaurácií som si kupovala hranolky s kečupom za dvadsať dolárov, čo je v Kórei pokojne polročný plat. Dovoliť si to môže asi len najvyššia kasta. Môžete tam ísť ale do krčmy na pivo, dať si špagety, pizzu... Akurát z nej potom máte hnačku, pretože ako do reštaurácií nikto veľmi nechodí, tak na pizzu dajú napríklad osem rokov starý syr,“ priznala koreanistka, ktorú v krajine šokovalo mnoho vecí. Medzi iným aj to, že Severokórejčania veľa pijú, fajčia a fetujú.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…