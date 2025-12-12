Keď si chcela odseknúť ruky, nedokázal ju opustiť. Klára a Ivan Trojanovci rozvodom zachránili jeden život - Dobré noviny
Keď si chcela odseknúť ruky, nedokázal ju opustiť. Klára a Ivan Trojanovci rozvodom zachránili jeden život
Keď si chcela odseknúť ruky, nedokázal ju opustiť. Klára a Ivan Trojanovci rozvodom zachránili jeden život

Klára a Ivan Trojanovci.
Klára a Ivan Trojanovci. — Foto: Reprofoto ČT - 13. komnata; Promo fotografie Vraždy v kruhu (Česká televize / Yan Renelt)

Ich rozchod mal terapeutické účinky.

„Život som si vždy zbytočne komplikoval,“ priznával herec Ivan Trojan, keď spomínal na svoje najťažšie životné chvíle. Hoci patrí k najuznávanejším českým hercom, v súkromí zažil lásku, smútok, hlboké pochybnosti aj tiché hrdinstvo ženy, ktorá po jeho boku stála tri desaťročia. Klára Trojanová nie je len herečka a matka ich štyroch detí, ale najmä žena, ktorá bojovala s temnotou, ktorú by mnohí nedokázali uniesť. Dnes hovorí otvorene o depresiách, strate identity aj o rozvode, ktorý jej doslova zachránil život.

Foto: Reprofoto ČT - 13. komnata

Bolestivé úsmevy

Prvou veľkou láskou Ivana Trojana bola rovnako stará herecká kolegyňa Simona Postlerová. „Simona v sebe mala úžasnú energiu, do ktorej by sa človek mohol zamilovať. Každému sa hneď uľavilo, keď bol s ňou. Vždy som ju obdivoval,“ hovorili pre české médiá jej kolegovia. Žili spolu šesť rokov, plánovali svadbu, no nakoniec sa ich cesty rozdelili. „Náš rozchod nebol jednoduchý. Prvých pár rokov potom sme sa na seba skôr tak bolestivo usmievali,“ priznávala Simona Postlerová

Jiří Kodet s manželkou Soňou.
Prečítajte si tiež: Som rozvedený, mám dlhy a nemám kde bývať. Jiří Kodet získal svoju Soňu v rade na pomaranče

Ivan Trojan mal obrovské šťastie v nešťastí. Po rozchode našiel útechu pri ďalšej hereckej kolegyni, o ktorej netušil, že bude jeho budúcou manželkou. „Keď som bol veľmi na dne, Klára ma jednoducho zachránila,“ hovoril v relácii Neobyčajné životy o Kláre, ktorá bola o sedem rokov mladšia a musela ho dobýjať.

Foto: Reprofoto ČT - 13. komnata

Svadobné špagety

„V spoločnosti som vždy vedel byť vo vzťahu k ženám zábavný. Dievčatá to na mne obdivovali, ale akonáhle som s nejakou zostal sám, úplne som stuhol,“ priznal pre TV Guru Ivan Trojan, ktorý si 20-ročnú Kláru nakoniec vzal za ženu na netypickej svadbe – na chate, kde svadobný obed varila samotná nevesta.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

