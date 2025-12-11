Je sladký tak akurát a plný vitamínov. Rebarborový koláč Kamily Magálovej vylepšil michelinský šéfkuchár - Dobré noviny
Je sladký tak akurát a plný vitamínov. Rebarborový koláč Kamily Magálovej vylepšil michelinský šéfkuchár
Kamila Magálová a Pavel Pospíšil / Ilustračné foto.
Kamila Magálová a Pavel Pospíšil / Ilustračné foto. — Foto: tajomstvo_mojej_kuchyne, Pixabay/m_krohn

Stačí ho piecť len niečo krátko cez polhodinu.

„Rebarboru milujem, pretože je taká kyslastá. Koláč potom nie je príliš sladký,“ ospevovala Kamila Magálová sezónnu zeleninu. „Je tam hŕba vitamínov,“ doplnil ju šéfkuchár Pavel Pospíšil, spolu s ktorým sa herečka pustila do pečenia chutného dezertu.

Rada michelinského šéfkuchára

Kyslosť tejto pôvodom horskej rastliny je najlepšie si vychutnať počas sezóny. Tá však trvá len od marca do konca mája, prípadne končí v júni, záleží od druhu rebarbory. Keďže je najlepšie ju po prinesení z obchodu nanajvýš do troch dní skonzumovať, Kamila s Pavlom inšpirovali svojím overeným receptom a rebarboru zakomponovali do chutného koláča.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tajomstvo mojej kuchyne (@tajomstvo_mojej_kuchyne)

Michelinský šéfkuchár Pavel Pospíšil doň rád pridával aj kôru z celého citróna. „Netreba sa toho báť. Potom to dostane takú nádhernú citrónovú vôňu,“ povzbudil. Koláč stačí piecť len niečo krátko cez polhodinu.

Rebarborový koláč Kamily a Pavla:

