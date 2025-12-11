Je sladký tak akurát a plný vitamínov. Rebarborový koláč Kamily Magálovej vylepšil michelinský šéfkuchár
Stačí ho piecť len niečo krátko cez polhodinu.
„Rebarboru milujem, pretože je taká kyslastá. Koláč potom nie je príliš sladký,“ ospevovala Kamila Magálová sezónnu zeleninu. „Je tam hŕba vitamínov,“ doplnil ju šéfkuchár Pavel Pospíšil, spolu s ktorým sa herečka pustila do pečenia chutného dezertu.
Rada michelinského šéfkuchára
Kyslosť tejto pôvodom horskej rastliny je najlepšie si vychutnať počas sezóny. Tá však trvá len od marca do konca mája, prípadne končí v júni, záleží od druhu rebarbory. Keďže je najlepšie ju po prinesení z obchodu nanajvýš do troch dní skonzumovať, Kamila s Pavlom inšpirovali svojím overeným receptom a rebarboru zakomponovali do chutného koláča.
Michelinský šéfkuchár Pavel Pospíšil doň rád pridával aj kôru z celého citróna. „Netreba sa toho báť. Potom to dostane takú nádhernú citrónovú vôňu,“ povzbudil. Koláč stačí piecť len niečo krátko cez polhodinu.