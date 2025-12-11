Zomrelo 16 mladých ľudí a nik v Československu netušil prečo. Požieračku mozgu objavil až pozorný Lubor - Dobré noviny
Zomrelo 16 mladých ľudí a nik v Československu netušil prečo. Požieračku mozgu objavil až pozorný Lubor
Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Juraj Bača a Tomáš Maštalír / S partnerkou Dominikou

​Dostal facku od života a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču odštartovalo gesto známej Slovenky

Ondřej Sokol našiel šťastie pri Nikole. Vpravo s Klárou Issovou vo filme Všetko alebo nič.

Zbožňoval otca, ktorý ušiel za oceán. Hviezda Partičky žije parádny život po boku o 21 rokov mladšej Niki

Adam Urban.

Do hudby vkladal vlastnú krehkosť. Slovensko šokovala smrť mladého speváka, ktorý sa preslávil v talentovej šou

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Zomrelo 16 mladých ľudí a nik v Československu netušil prečo. Požieračku mozgu objavil až pozorný Lubor

Niekdajšie Kúpele Dr. Vrbenského / Parazitológ Lubor Červa
Niekdajšie Kúpele Dr. Vrbenského / Parazitológ Lubor Červa — Foto: Facebook Pravý Ústečan; Reprofoto - 16 OBĚTÍ A 16 LET DO OBJASNĚNÍ PŘÍPADU PŘIPOMÍNKA NEJHORŠÍ ČESKÉ EPIDEMIE Z KOUPACÍ VODY V ÚSTÍ NAD LABEM

Experti boli v slepej uličke.

Bežná bolesť hlavy, horúčka a zvracanie. Vo štvrtok 9. augusta 1962 bol hospitalizovaný 12-ročný chlapec z Ústí nad Labem, u ktorého sa prejavovali príznaky nezvyčajného ochorenia. Ešte v ten istý deň zomrel. Podľa lekárov bola príčinou smrti hnisavá infekcia mozgu a mozgových blán a prípad uzavreli.

O dva týždne neskôr zomrela na rovnaké ochorenie ďalšia pacientka z Ústí nad Labem, tentokrát 15-ročné dievča. A začiatkom septembra postihol podobný osud aj 16-ročného chlapca. Epidémia, ktorá postihla v 60. rokoch Československo, si vyžiadala 16 obetí a mohlo ich byť oveľa viac, keby sa na scéne neobjavil tichý hrdina – mladý nadšený parazitológ Lubor Červa.

Najčistejšie kúpele

Keď v roku 1962 zomreli traja tínedžeri na hnisavú infekciu mozgu a mozgových plán, lekári tieto prípade vôbec nespájali. „Hoci malo ochorenie vo všetkých prípadoch rovnaký, nezvyčajne prudký priebeh, ktorý sa nedal ovplyvniť bežne používanými liekmi, spočiatku nikto neuvažoval nad tým, že by medzi nimi mohla existovať epidemiologická súvislosť,“ spomínal v roku 2014 epidemiológ Karel Novák v časopise Vesmír.

Karel Raška / Pacient s kiahňami
Prečítajte si tiež: Vďaka lekárovi z Československa zo sveta zmizli pravé kiahne. Komunisti ho pripravili o všetky zásluhy

Všetko sa zmenilo o necelý rok neskôr, keď počas leta 1963 ochorelo a zomrelo šesť mladých ľudí vo veku od 8 do 25 rokov, prevažne dievčat, ktoré síce žili v rôznych častiach severných a stredných Čiech, no spájala ich jedna vec. Všetky pred svojou smrťou navštívili plavecký bazén v ústeckých Kúpeľoch Dr. Vrbenského. Jednou z obetí bola dokonca 25-ročná inštruktorka plávania.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/pravyustecan/posts/pfbid02ExcKxVM4H2uotuvkwZjhCk7VgEUaoV4AXA1JRfRoiihKDqQ6cR5nTjZgfACyCNmHl

Bakteriológovia ani hygienici ale pri pitvách ani v bazénoch nenašli žiadne podozrivé mikróby a nepodarilo sa im nájsť nikoho, kto by ochorenie prežil. A tak ostali v slepej uličke. „Spoľahlivo sa podarilo zistiť len to, že zdroj nákazy sa skutočne nachádza výlučne v krytých Vrbenského kúpeľoch – aj napriek tomu, že boli najčistejšie a najlepšie udržiavané,“ vysvetľoval epidemiológ Karel Novák.

Požierač mozgov

V lete roku 1964 sa neobjavil ani jeden prípad. Lenže na prelome októbra a novembra sa ochorenie opäť vrátilo – počas jediného týždňa zomrelo päť mladých ľudí. Najmladšie dievča malo desať rokov, najstaršia žena dvadsať. Kúpele prešli z používania upravenej vody z Labe na vodovodný zdroj. Zaviedli sa prísne opatrenia. Ani to však nepomohlo. Začiatkom októbra 1965 zomreli s rovnakou diagnózou ďalší dvaja mladiství. Správnu príčinu ochorenia, ktoré ľudia začali prezývať „požierač mozgov“, sa však stále nepodarilo nájsť. Zlom nastal až v roku 1967, keď sa o epidémii dozvedel mladý parazitológ z Prahy Lubor Červa.

