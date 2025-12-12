Je u nich zima, tma a mrzké počasie, aj tak sú najšťastnejší na svete. Čo robia severské národy inak? - Dobré noviny
Je u nich zima, tma a mrzké počasie, aj tak sú najšťastnejší na svete. Čo robia severské národy inak?
Je u nich zima, tma a mrzké počasie, aj tak sú najšťastnejší na svete. Čo robia severské národy inak?

Severské národy vytvorili prepracovaný systém na zachovanie dobrej nálady.
Severské národy vytvorili prepracovaný systém na zachovanie dobrej nálady. — Foto: Pixabay.com

Krajiny na severe Európy vytvorili vlastný podporný systém, ktorý im pomáha užívať si za všetkých okolností.

Istotne to poznáte. Je šero, zima, fúka vietor a do tváre vám šľahá studený dážď či sneh. Človeku to hneď zhorší náladu, o to viac, ak takéto počasie pretrváva dlhšie obdobie. O Škandinávcoch je však známe, že patria medzi najšťastnejšie národy na svete a to aj napriek tomu, že zažívajú polárnu noc, dlhé, tmavé zimy a minimum slnečného žiarenia. Miera depresie v týchto krajinách pritom nevybočuje od krajín s významne lepšími podmienkami.

Z premysleného systému škandinávskych krajín sa môžeme veľa priučiť aj my. Myslite na to, keď sa dobrá nálada vytratí aj so slnečnými lúčmi. 

Fínske Sisu a pobyt vonku 

Fíni si už z generácie na generáciu odovzdávajú koncept Sisu - ide o vnútornú silu a odolnosť vyrovnať sa so všetkými nepríjemnosťami v živote a hlavne nikdy sa nevzdať a prekonať ich. Tento koncept uplatňujú aj v zimných mesiacoch, keď miesto frflania a zatvárania sa do vyhriatych domovov vyrážajú von a zimu si užívajú.

Príroda, sauna, šport - nezáleží na počasí.
Príroda, sauna, šport - nezáleží na počasí. Foto: Pixabay.com

Deti už od mala sa hrajú vonku za všetkých okolností a za každého počasia. Podmienkam prispôsobia len svoje oblečenie. Sneh využívajú pri športe, vyrážajú na lyže, bežky či otužovaním. V neposlednom rade je vo Fínsku dôležitým rituálom saunovanie. V krajine, kde je viac sáun ako obyvateľov, slúži návšteva sauny nielen na zahriatie, ale je aj dôležitým sociálnym kontaktom. Do fínskych sáun prichádzajú celé rodiny. 

Švédske Lagom a svetelná terapia

Švédsky spôsob života Lagom sa uplatňuje aj v zime a znamená „tak akurát." Vo všetkom, čo robia, sa snažia nájsť skromnosť, nepreháňať a udržiavať akúsi rovnováhu. „Tak akurát je najlepšie," hovoria.

