Je zdravé piť kávu nalačno? Gastroenterológ Ladislav Kužela odhalil kávičkárom najväčší mýtus
Je zdravé piť kávu nalačno? Gastroenterológ Ladislav Kužela odhalil kávičkárom najväčší mýtus

Ladislav Kužela / Ilustračný obrázok
Ladislav Kužela / Ilustračný obrázok

Pitie kávy môže mať aj svoje „tienisté stránky“.

„Pijete kávu a čaj? Ak nie, mali by ste,“ upozorňuje na svojich sociálnych sieťach populárny gastroenterológ Ladislav Kužela, ktorý sa riadi vedou postavenou na dôkazoch, a podľa toho dáva pacientom tie najlepšie odporúčania. Známy lekár vie, koľko káv denne by sme mali maximálne vypiť, kedy si dať poslednú šálku aj to, či je v poriadku káva nalačno.

Koľko káv denne?

„Voňavé zrnká kávy, ktoré sa mnohým spájajú s pôžitkom, a patrím k nim aj ja, boli nedávno témou štúdií a výskumu viacerých medicínskych expertov. Doteraz však boli výsledky štúdií, ktoré sa zaoberali efektom pitia kávy na naše zdravie, v dôsledku nie úplne správneho designu štúdií často veľmi ťažko interpretovateľné. V reálnej praxi sa nedal na základe nich dokázať jednoznačný vzťah kávy k nášmu zdraviu. Názor na kávu sa ale v priebehu ostatných rokov doslova až dramaticky vyvíjal,“ prezradil na sociálnych sieťach známy gastroenterológ s tým, že v 70. a 80. rokoch panoval medzi vedcami názor, že káva zvyšuje riziko vzniku rakoviny aj kardiovaskulárnych chorôb.

Ladislav Kužela / Ilustračná fotografia
Viete, kedy je najlepší čas na jedenie ovocia? Gastroenterológ Ladislav Kužela má jasnú odpoveď

„Najviac svetla však do tejto problematiky vniesli až posledné roky,“ uviedol Ladislav Kužela, ktorý bežnému človeku bez zdravotných komplikácii odporúča denne vypiť tri aj štyri kávy denne. Tú poslednú by sme si však mali dať okolo 14:00, aby sme predišli poruchám spánku.

Dobré chrobáky 

„Ak máte citlivé črevá vrátane syndrómu dráždivého hrubého čreva alebo trpíte refluxom, potom sa oplatí byť s množstvom vypitej kávy opatrný. Alebo ju jednoducho vymeňte za bezkofeínovú, pretože sa ukázalo, že aj káva bez kofeínu má stále veľa zdravotných výhod,“ doplnil lekár, ktorý vymenúva hneď niekoľko benefitov pitia kávy a prináša aj odpoveď na večnú otázku: Je v poriadku piť kávu aj nalačno?

