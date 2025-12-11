Záchranár Michal Pečík: Ak sa vám na diaľnici pokazí auto, ihneď z neho vylezte a kašlite na trojuholníky - Dobré noviny
Záchranár Michal Pečík: Ak sa vám na diaľnici pokazí auto, ihneď z neho vylezte a kašlite na trojuholníky
Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Ondřej Sokol našiel šťastie pri Nikole. Vpravo s Klárou Issovou vo filme Všetko alebo nič.

Zbožňoval otca, ktorý ušiel za oceán. Hviezda Partičky žije parádny život po boku o 21 rokov mladšej Niki

Záchranár Michal Pečík: Ak sa vám na diaľnici pokazí auto, ihneď z neho vylezte a kašlite na trojuholníky

Prezývajú ho Lietajúci doktor. Jeho rady dokážu zachrániť život.
Prezývajú ho Lietajúci doktor. Jeho rady dokážu zachrániť život. — Foto: Facebook Michala Pečíka

Patrolu volajte až z lúky, nie z auta stojaceho na diaľnici.

Za tie roky videl už príliš veľa dopravných nehôd so strašnými následkami. Lekár záchrannej služby Michal Pečík preto vie, že niektoré veci sa jednoducho neoplatí ignorovať – napríklad bezpečnostný pás, ktorý dokáže zachrániť život. A v kritických okamihoch si podľa neho treba zachovať chladnú hlavu a nevymýšľať. „Ak sa vám pokazí na diaľnici auto a nie ste schopný ísť na odstavný pruh, okamžite z toho auta vylezte,“ vyzýva v podcaste ZREBNÝ session skúsený záchranár.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa MUDr. Michal Pečík_flyingdoctor (@flydoc_flyingdoctor.michal)

Sekunda rozhoduje o všetkom

Michal Pečík, ktorý je známy aj ako Lietajúci lekár, má pre takúto situáciu jednoduchú radu: „Vykašlite sa na všetky možné trojuholníky, hlúposti,“ povedal v podcaste influencera Mateja Zrebného muž, ktorý lieta vo vrtuľníku a jazdí v sanitke a denne vidí obete hrôzostrašných dopravných nehôd.

Michal Pečík / Ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Syndróm zlomeného srdca ho takmer pripravil o život. Muža na kamenistom brehu zachraňoval lekár Michal

„Hoďte ju (bezpečnostnú vestu, pozn. red.) v aute na seba a okamžite vypadnite z auta von, vylezte na tú lúku, trávu, za tú bariéru a odtiaľ volajte patrolu. Za žiadnych okolností tam, prosím, nehľadajte číslo na servis a neseďte v tom aute, lebo tam nie je otázka, že či, ale kedy sa stane ten prúser. Kedy tam bude jeden ten unavený kamionista, ktorý ide na tom tempomate tých deväťdesiat už osemsto kilometrov. A takto (lusknutie) je všetko v prdeli. Celý život. Všetko, čo máte doteraz, všetko je proste preč," ozrejmil krutú realitu.

Vo svojej práci zažíva veľké množstvo výjazdov k traumám, teda k poraneniam a úrazom. „Z toho veľká väčšina sú dopravné nehody. Vo veľkej väčšine je dôvodom, že ten človek má vážnejšie zranenia a to, že ja na mieste zistím, že on nemal zapnutý bezpečnostný pás. Mal tam záslepku alebo to mal zapnuté zozadu, nejako okolo seba a tak,“ zhrnul v podcaste.

Dve dôležité roviny

Uviedol preto dve roviny, ktoré sú podľa neho dôležité.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

