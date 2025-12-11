Záchranár Michal Pečík: Ak sa vám na diaľnici pokazí auto, ihneď z neho vylezte a kašlite na trojuholníky
Patrolu volajte až z lúky, nie z auta stojaceho na diaľnici.
Za tie roky videl už príliš veľa dopravných nehôd so strašnými následkami. Lekár záchrannej služby Michal Pečík preto vie, že niektoré veci sa jednoducho neoplatí ignorovať – napríklad bezpečnostný pás, ktorý dokáže zachrániť život. A v kritických okamihoch si podľa neho treba zachovať chladnú hlavu a nevymýšľať. „Ak sa vám pokazí na diaľnici auto a nie ste schopný ísť na odstavný pruh, okamžite z toho auta vylezte,“ vyzýva v podcaste ZREBNÝ session skúsený záchranár.
Sekunda rozhoduje o všetkom
Michal Pečík, ktorý je známy aj ako Lietajúci lekár, má pre takúto situáciu jednoduchú radu: „Vykašlite sa na všetky možné trojuholníky, hlúposti,“ povedal v podcaste influencera Mateja Zrebného muž, ktorý lieta vo vrtuľníku a jazdí v sanitke a denne vidí obete hrôzostrašných dopravných nehôd.
„Hoďte ju (bezpečnostnú vestu, pozn. red.) v aute na seba a okamžite vypadnite z auta von, vylezte na tú lúku, trávu, za tú bariéru a odtiaľ volajte patrolu. Za žiadnych okolností tam, prosím, nehľadajte číslo na servis a neseďte v tom aute, lebo tam nie je otázka, že či, ale kedy sa stane ten prúser. Kedy tam bude jeden ten unavený kamionista, ktorý ide na tom tempomate tých deväťdesiat už osemsto kilometrov. A takto (lusknutie) je všetko v prdeli. Celý život. Všetko, čo máte doteraz, všetko je proste preč," ozrejmil krutú realitu.
Vo svojej práci zažíva veľké množstvo výjazdov k traumám, teda k poraneniam a úrazom. „Z toho veľká väčšina sú dopravné nehody. Vo veľkej väčšine je dôvodom, že ten človek má vážnejšie zranenia a to, že ja na mieste zistím, že on nemal zapnutý bezpečnostný pás. Mal tam záslepku alebo to mal zapnuté zozadu, nejako okolo seba a tak,“ zhrnul v podcaste.
Dve dôležité roviny
Uviedol preto dve roviny, ktoré sú podľa neho dôležité.