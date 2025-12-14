Tento vek by im nik netipoval. Toto sú osobnosti, ktoré v roku 2026 sfúknu na torte 50 sviečok - Dobré noviny
Dobré noviny
Tento vek by im nik netipoval. Toto sú osobnosti, ktoré v roku 2026 sfúknu na torte 50 sviečok
Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka

Sestričky si mysleli, že idú do sprchy, ale skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom

Vľavo: Spolu s Janou Belákovou vo filme Slnko v sieti (1962)

Bola najväčšou krásavicou, ktorá vyfajčila 40 cigariet denne. Ľubo Roman by Ines zniesol aj modré z neba

Iveta Malachovská.

Ľudia neveria, že chudne prirodzene. Iveta Malachovská by jednu radu poslúchla už pred 30 rokmi

Ondřej Sokol našiel šťastie pri Nikole. Vpravo s Klárou Issovou vo filme Všetko alebo nič.

Zbožňoval otca, ktorý ušiel za oceán. Hviezda Partičky žije parádny život po boku o 21 rokov mladšej Niki

Juraj Bača a Tomáš Maštalír / S partnerkou Dominikou

​Dostal facku od života a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču odštartovalo gesto známej Slovenky

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Tento vek by im nik netipoval. Toto sú osobnosti, ktoré v roku 2026 sfúknu na torte 50 sviečok

Ryan Reynolds / Janka Hospodárová.
Ryan Reynolds / Janka Hospodárová. — Foto: Wikipedia @Gabriel Hutchinson, Instagram @janahospodarova

Verili by ste, že tieto celebrity oslávia už päťdesiatku?

Rok 2026 bude pre mnoho slávnych osobností v ich životoch míľnikom – oslávia totiž okrúhle jubileum, ktoré by ste im však zrejme netipovali. Už 50 sviečok na torte tak sfúknu viaceré filmové hviezdy aj obľúbená slovenská moderátorka. Pozrite sa, kto sa budúci rok dočká okrúhlej päťdesiatky.

Ilustračné fotografie (Univerzitná nemocnica Bratislava)
Prečítajte si tiež: Slovensko pozná najlepšie nemocnice 2025. Nečakaný skokan roka porazil aj silnú konkurenciu

5. Reese Witherspoon

Už 22. marca oslávi päťdesiatku hollywoodska hviezda Reese Witherspoon, predstaviteľka slávnej filmovej blondínky. Mladistvý vzhľad si vraj usiluje udržiavať dodnes. „Nikdy som nemala problémy s pleťou a myslím, že v mojom prípade sú to skrátka dobré gény. Zdedila som dobrú pleť po mamičke,“ prezradila ešte pred rokmi v rozhovore pre ELLE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Ona a jej dcéra Ava Elizabeth, ktorú má s bývalým manželom Ryanom Phillippom, nedajú dopustiť na osvedčené masky, ktoré si rady spolu doprajú. Slávna herečka preferuje najmä jogurtovú a pílling z kávy, ktorý si aj sama namieša.

Záber zo seriálu Bridgerton / Jonathan Bailey.
Prečítajte si tiež: Absurdné, smial sa, keď ho ocenili. Najsexi muž sveta v roku 2025 vie podať blízkym pomocnú ruku

4. Jana Hospodárová

Míľnik 26. apríla čaká aj moderátorku Janku Hospodárovú, hoci tento vek by jej asi tipoval len málokto. A hoci sa o seba stará a nie je ani odporcom estetickej medicíny a plastík, v rozhovore pre Nový Čas prezradila, že v týchto veciach by mali byť ľudia opatrní. „Trošku komické až smutné mi však pripadajú napichané pery, ktorým, žiaľ, podľahlo až príliš veľa dievčat a žien,“ hovorí otvorene.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jankadior (@janahospodarova)

3. Colin Farrell

Okrúhleho jubilea sa 31. mája dožíva aj írsky herec Colin Farrell. Napriek tomu, že počas doterajšej kariéry stvárnil mnoho postáv, zo všetkých úloh si najviac váži rolu otca v živote jeho synov. „Byť otcom týchto dvoch chlapcov je tá najťažšia, najobohacujúcejšia, najzmysluplnejšia a najdôslednejšia vec, akú kedy budem v živote robiť,“ povedal v jednom z rozhovorov.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

