Tento vek by im nik netipoval. Toto sú osobnosti, ktoré v roku 2026 sfúknu na torte 50 sviečok
Verili by ste, že tieto celebrity oslávia už päťdesiatku?
Rok 2026 bude pre mnoho slávnych osobností v ich životoch míľnikom – oslávia totiž okrúhle jubileum, ktoré by ste im však zrejme netipovali. Už 50 sviečok na torte tak sfúknu viaceré filmové hviezdy aj obľúbená slovenská moderátorka. Pozrite sa, kto sa budúci rok dočká okrúhlej päťdesiatky.
5. Reese Witherspoon
Už 22. marca oslávi päťdesiatku hollywoodska hviezda Reese Witherspoon, predstaviteľka slávnej filmovej blondínky. Mladistvý vzhľad si vraj usiluje udržiavať dodnes. „Nikdy som nemala problémy s pleťou a myslím, že v mojom prípade sú to skrátka dobré gény. Zdedila som dobrú pleť po mamičke,“ prezradila ešte pred rokmi v rozhovore pre ELLE.
Ona a jej dcéra Ava Elizabeth, ktorú má s bývalým manželom Ryanom Phillippom, nedajú dopustiť na osvedčené masky, ktoré si rady spolu doprajú. Slávna herečka preferuje najmä jogurtovú a pílling z kávy, ktorý si aj sama namieša.
4. Jana Hospodárová
Míľnik 26. apríla čaká aj moderátorku Janku Hospodárovú, hoci tento vek by jej asi tipoval len málokto. A hoci sa o seba stará a nie je ani odporcom estetickej medicíny a plastík, v rozhovore pre Nový Čas prezradila, že v týchto veciach by mali byť ľudia opatrní. „Trošku komické až smutné mi však pripadajú napichané pery, ktorým, žiaľ, podľahlo až príliš veľa dievčat a žien,“ hovorí otvorene.
3. Colin Farrell
Okrúhleho jubilea sa 31. mája dožíva aj írsky herec Colin Farrell. Napriek tomu, že počas doterajšej kariéry stvárnil mnoho postáv, zo všetkých úloh si najviac váži rolu otca v živote jeho synov. „Byť otcom týchto dvoch chlapcov je tá najťažšia, najobohacujúcejšia, najzmysluplnejšia a najdôslednejšia vec, akú kedy budem v živote robiť,“ povedal v jednom z rozhovorov.