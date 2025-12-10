Nemuseli strážiť zákon, ale lásku. Trenčianski policajti boli súčasťou najkrajšieho dňa kolegyne Barbory
Aj v službe, ktorá si vyžaduje disciplínu a odvahu, má láska svoje nezastupiteľné miesto.
Nevesty to vedia odnepamäti. Každá svadba by mala byť jedinečná. Príslušníci Čestnej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne o tom tiež vedia svoje. Na svadbe ich kolegyne mali jedinečnú úlohu – nestrážiť zákon, ale lásku.
Muži zákona sa nedávno stali súčasťou krásneho životného míľnika mladej kolegyne Barbory, ktorá povedala „áno“ svojmu snúbencovi (dnes už manželovi) Romanovi. V sprievode uniformovaných kolegov sa ich veľký deň niesol v znamení lásky, priateľstva a podpory.
Čestná jednotka Barbore a Romanovi zaželala, aby ich spoločná cesta bola plná lásky, porozumenia a vzájomnej úcty. Tento príbeh je krásnym pripomenutím toho, že aj v službe, ktorá si vyžaduje disciplínu a odvahu, má láska svoje nezastupiteľné miesto.