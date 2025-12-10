Nemuseli strážiť zákon, ale lásku. Trenčianski policajti boli súčasťou najkrajšieho dňa kolegyne Barbory - Dobré noviny
Dobré noviny
Nemuseli strážiť zákon, ale lásku. Trenčianski policajti boli súčasťou najkrajšieho dňa kolegyne Barbory
Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Nemuseli strážiť zákon, ale lásku. Trenčianski policajti boli súčasťou najkrajšieho dňa kolegyne Barbory

Krásne gesto kolegov.
Krásne gesto kolegov. — Foto: Facebook Polície SR - Trenčiansky kraj

Aj v službe, ktorá si vyžaduje disciplínu a odvahu, má láska svoje nezastupiteľné miesto.

Nevesty to vedia odnepamäti. Každá svadba by mala byť jedinečná. Príslušníci Čestnej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne o tom tiež vedia svoje. Na svadbe ich kolegyne mali jedinečnú úlohu – nestrážiť zákon, ale lásku.

Muži zákona sa nedávno stali súčasťou krásneho životného míľnika mladej kolegyne Barbory, ktorá povedala „áno“ svojmu snúbencovi (dnes už manželovi) Romanovi. V sprievode uniformovaných kolegov sa ich veľký deň niesol v znamení lásky, priateľstva a podpory.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/KRPZTN/posts/1269388255222904?ref=embed_post

Čestná jednotka Barbore a Romanovi zaželala, aby ich spoločná cesta bola plná lásky, porozumenia a vzájomnej úcty. Tento príbeh je krásnym pripomenutím toho, že aj v službe, ktorá si vyžaduje disciplínu a odvahu, má láska svoje nezastupiteľné miesto.

Prečítajte si tiež: Vynechajte pri výchove túto vetu, prosia policajti. Drobná zmena môže vašim deťom raz zachrániť život

SLEDUJTE POZITÍVNE SPRÁVY Z TRENČIANSKEHO KRAJA NA FACEBOOKU!

Dobré noviny z Trenčína

