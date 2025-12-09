Prezradil ich kamarát z Japonska. Katy Perry nikoho nechcela, ale vytrvalosť bývalého premiéra ju dostala
Speváčka sa pochválila prvými spoločnými fotografiami.
Mesiace sa o tom pošuškávalo, no teraz potvrdila všetky domnienky. Speváčka Katy Perry je opäť zamilovaná, hoci lásku po konci dlhého vzťahu nehľadala – jej novým partnerom je bývalý kanadský premiér Justin Trudeau. Perry zverejnila sériu fotografií z Japonska, na ktorých ju sprevádza práve tento populárny politik.
Prezradil ich priateľ
Pár už nemal na výber, keďže tri dni pred zverejnením spoločných fotografií ich omylom „nabonzoval“ bývalý japonský premiér Fumio Kishida. Ten na sieti X (bývalý Twitter) zverejnil fotografiu, na ktorej jemu a jeho manželke robia spoločnosť práve Justin a Katy – tú po prvý raz označil ako Trudeauovú partnerku.
Kanadský politik fotku následne zdieľal aj na svojom profile s komentárom, že on a Katy sú poctení spoločným stretnutím a vychválil dlhoročné priateľstvo s Fumiom.
Nehľadala priateľa
Speváčka len v lete ohlásila koniec 9-ročného vzťahu s hercom Orlandom Bloomom, s ktorým vychováva štvorročnú dcérku. Posledné, na čo v tomto období myslela, vraj bolo hľadanie nového vzťahu. „Jediný dôvod, prečo sa z týchto stretnutí stalo niečo skutočné, je, že Justin bol veľmi vytrvalý," prezradil zdroj blízky speváčke pre magazín People.
Prvé klebety
„Keď sa po prvý raz stretli, nechcela randiť a už vôbec si nehľadala priateľa,“ vysvetľuje. Stretnutia s bývalým kanadským lídrom boli pre ňu stále vzrušujúcejším prekvapením, keďže jej srdce vytrvalo dobýjal.