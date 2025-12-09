Tajomstvo hebkej pokožky: ľubovníkový, kokosový a arganový olej - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Tajomstvo hebkej pokožky: ľubovníkový, kokosový a arganový olej
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Iveta Malachovská.

Ľudia neveria, že chudne prirodzene. Iveta Malachovská by jednu radu poslúchla už pred 30 rokmi

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

Princ Charles na Slovensku v novembri 2000 / Kráľ Karol III. v rozhovore so Slovenkou

Slovensko si veľmi dobre pamätám, šokoval kráľ Karol. Omrzli mu u nás ruky, na ľuďoch si všimol jednu vec

SLEDUJE NÁS 206 978 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Tajomstvo hebkej pokožky: ľubovníkový, kokosový a arganový olej

— Foto: dreamstime.com

Hoci všetky z nich podporujú jemnosť a hydratáciu pokožky, každý funguje iným spôsobom a je vhodný na odlišné situácie.

Prírodné oleje sú už roky súčasťou starostlivosti o pokožku, vlasy aj celé telo. Každý olej má svoj vlastný profil účinných látok a špecifické účinky, preto je správny výber dôležitý. Medzi najobľúbenejšie patria ľubovníkový, kokosový a arganový olej. Hoci všetky z nich podporujú jemnosť a hydratáciu pokožky, každý funguje iným spôsobom a je vhodný na odlišné situácie. Skúsme pochopiť ich výhody, rozdiely a to, kedy ktorý olej použiť, aby bola pokožka čo najhladšia, upokojená a zdravá.

Ľubovníkový olej – odborník na regeneráciu a upokojenie

Ľubovníkový olej sa tradične používa pri starostlivosti o podráždenú pokožku, napäté svaly a drobné kožné problémy. Obsahuje hypericín a hyperforín – látky známe pre svoje protizápalové, regeneračné a upokojujúce účinky.

Výhody

  • výborne upokojuje podráždenú a namáhanú pokožku
  • podporuje hojenie a regeneráciu
  • uvoľňuje napäté svaly, zmierňuje lokálne bolesti chrbta a nervového pôvodu
  • vhodný aj na masáže pri reumatických opuchoch a zápaloch

Kedy ho použiť

  • po fyzickej námahe na namáhané miesta
  • na suchú, citlivú alebo podráždenú pokožku
  • ako súčasť masážnych zmesí, najmä na relaxáciu
  • pri obnovovaní pokožky po drobných kožných problémoch

Poznámka: ľubovníkový olej môže zvyšovať citlivosť pokožky na slnko – po aplikácii sa neodporúča opaľovať.

Kokosový olej – kráľ hydratácie pre celé telo

Kokosový olej je známy pre vysoký obsah nasýtených mastných kyselín, najmä kyseliny laurovej, ktorá má silné hydratačné a ochranné vlastnosti. Je jedným z najuniverzálnejších olejov.

Výhody

  • veľmi dobre uzamyká vlhkosť v pokožke
  • výborne zmäkčuje suchú, drsnú alebo šupinatú pokožku
  • má prirodzené antibakteriálne účinky
  • vhodný aj na vlasy – znižuje lámavosť a dodáva lesk

Kedy ho použiť

  • na extrémne suché miesta (kolená, lakte, päty)
  • ako náhrada telového mlieka po sprche
  • ako maska na suché alebo poškodené vlasy
  • pri každodennej starostlivosti o pokožku celého tela

Kokosový olej je ideálny na prevenciu vysušovania, nie však na podráždenú pokožku, ktorú môže u niektorých ľudí mierne dráždiť.

Arganový olej – luxusná výživa pre pleť aj vlasy

Arganový olej je cenený najmä pre vysoký obsah vitamínu E, skvalénu a nenasýtených mastných kyselín. Je známy ako „marocké zlato“ a patrí medzi najúčinnejšie oleje na zlepšenie elasticity, výživu a anti-aging efekt.

Výhody

  • intenzívne vyživuje a zjemňuje pokožku
  • podporuje elasticitu pleti a pôsobí proti vráskam
  • nezanecháva mastný film
  • posilňuje nechty, vlasy a vlasovú pokožku

Kedy ho použiť

  • pri zrelej, suchej alebo ochabnutej pleti
  • ako nočný výživný olej na tvár
  • na spevnenie nechtov a ošetrenie suchých rúk
  • do vlasových olejových kúrok pre lesk a výživu

Arganový olej je ideálny na jemné oblasti – tvár, krk, dekolt.

Ako oleje kombinovať pre najlepší efekt

  • Na masáž a regeneráciu: ľubovníkový olej + pár kvapiek arganového oleja
  • Na každodennú hydratáciu pokožky: kokosový olej + arganový olej
  • Na zimu alebo veľmi suchú pleť: najskôr jemná vrstva arganového oleja, potom tenká vrstva kokosového oleja na uzamknutie vlhkosti
  • Na podráždenú pokožku po športovaní: ľubovníkový olej samostatne alebo v kombinácii s kokosovým olejom pre jemnejší pocit

Ľubovníkový, kokosový a arganový olej ponúkajú odlišné, ale navzájom sa dopĺňajúce účinky.

  • Ľubovníkový olej upokojí a zregeneruje.
  • Kokosový olej hydratuje a ochráni.
  • Arganový olej vyživí a zjemní aj tú najnáročnejšiu pleť.

Pri správnom používaní dokážu tieto tri oleje výrazne zlepšiť stav pokožky, obnoviť jej hebkosť a zachovať prirodzenú krásu bez zbytočnej chémie.

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…