Moderátor Hezucký do konca veril v život. Príznaky zákerného ochorenia sú komplikované, hovorí onkológ
Moderátor Hezucký do konca veril v život. Príznaky zákerného ochorenia sú komplikované, hovorí onkológ

Leoš Marek a Patrik Hezucký / Marek Sloboda z Masarykovho onkologického ústavu v Brne
Leoš Marek a Patrik Hezucký / Marek Sloboda z Masarykovho onkologického ústavu v Brne — Foto: Instagram - @patrikhezucky; Reprofoto YouTube - Linkos.cz - web České onkologické společnosti ČLS J.E.P.

Patrikova viera bola nákazlivá.

Smiech, rodina, každodenná radosť a potom správa, ktorá rozdelí život na „pred“ a „po“. Patrik Hezucký, obľúbený moderátor, ktorý spolu s Leošom Marešom každé ráno bavil český národ vo vysielaní rádia Evropa 2, zomrel 5. decembra na zriedkavý a agresívny nádor neznámeho pôvodu. K jeho diagnóze sa vyjadril aj uznávaný onkológ Marek Sloboda z Masarykovho onkologického ústavu v Brne, ktorý pre iDNES.cz vysvetlil, prečo sú takéto nádory obzvlášť zložité a náročné na liečbu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1292939922875373&set=pb.100064781313568.-2207520000&type=3

Diagnóza moribundus

„Do 4. septembra bol svet v poriadku. Smiali sme sa, plánovali, tešili sa na každý ďalší deň. A potom prišla správa, ktorá rozdelí život na ‚pred‘ a ‚po‘. Nádor neznámeho pôvodu. Zistený až vo chvíli, keď už ticho metastázoval do pečene. Napriek tomu môj milovaný muž bojoval. Statočne. S vierou. Podstúpil agresívnu liečbu a až do posledných dní veril, že to zvládne. A ja som verila s ním. Jeho viera totiž bola nákazlivá,“ napísala na sociálne siete Patrikova manželka Nikola. V statočnom boji ho podporoval aj dlhoročný kolega a priateľ Leoš Mareš, ktorý pri Patrikovom lôžku trávil posledné dni aj noci. „Patrik vždy spájal, spája a spájať bude,“ odkázal s dojatím Leoš.

Leoš Mareš s manželkou Monikou
Prečítajte si tiež: Stretli sa na svadbe a hneď vedel, že je tá pravá. Leoš Mareš hovorí, že bez Moniky by už nedokázal byť

Päťdesiatpäťročný moderátor s verejnosťou o svojej diagnóze nehovoril, iba sa zasmial, že jej dal meno „moribundus“, čo v latinčine znamená „na pokraji smrti“. „Dňa 5. decembra o 15:10 jeho boj skončil. Bola som pri ňom. A bol tam aj jeho najlepší kamarát Milan. Patrik otvoril oči a pozrel sa na nás. S láskou. Hladkala som ho po tvári a šepkala mu, že ho veľmi milujem, že sme s ním a že nikdy nebude sám. A on potom naposledy vydýchol. Odišiel pokojne. So spokojným výrazom v tvári. Takto chcem, aby si ho svet pamätal. Ako muža, ktorý bojoval, miloval a do poslednej chvíle veril v život,“ odkázala Nikola.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1607019462669494&set=a.180613358643452

Nádory neznámeho pôvodu

O Patrikovej diagnóze pre iDNES.cz prehovoril aj riaditeľ Masarykovho onkologického ústavu v Brne, onkológ Marek Sloboda. Mnoho ľudí prekvapilo, že za príčinou smrti obľúbeného moderátora bol nádor neznámeho pôvodu – lekár teraz vysvetlil, o čo ide a s akými príznakmi sa za svoju prax stretol.

