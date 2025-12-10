Odišla pre moje nevery, klamstvá a excesy. Richard Müller si Soňu váži a obdivuje aj po rokoch - Dobré noviny
Odišla pre moje nevery, klamstvá a excesy. Richard Müller si Soňu váži a obdivuje aj po rokoch
Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

Odišla pre moje nevery, klamstvá a excesy. Richard Müller si Soňu váži a obdivuje aj po rokoch

Soňa Müllerová / Richard Müller s deťmi — Foto: Instagram/muller.sona; emamuller

Už je dobre, zhodujú sa obaja.

Keď sa Richard Müller druhýkrát oženil, jeho bývalá manželka Soňa Müllerová povedala jednoznačne: „Prajme im to.“ Táto jednoduchá veta skrýva roky bolesti, odpustenia a dozrievania. Ich vzťah kedysi pripomínal filmový scenár – vzali sa už po dvoch týždňoch randenia, s odhodlaním a iskrou v očiach. No za 15 rokov rokov prišli momenty, ktoré ich rozdelili navždy: závislosti, nevera, klamstvá. Rozvod ich zasiahol oboch, ale dnes si dokážu jeden druhému priať šťastie a spája ich obrovský rešpekt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excesy a nevery

Ich vzťah začal impulzívne a s jasným presvedčením. Richard Müller si hlásateľskú hviezdu Soňu zobral po dvoch týždňoch randenia. „V roku 1986, keďže sme na seba nemali vôbec čas. Tak sme si povedali, že aby sme ostali spolu, musíme sa zobrať. Prvých päť rokov bolo krásne a kreatívne obdobie. Richard posúval svoju kariéru, ja som bola s deťmi a stále sme prežívali všetky jeho úspechy, neúspechy, pesničky,“ povedala Soňa Müllerová v dokumentárnom filme Nepoznaný.

Soňa Müllerová s Richardom Müllerom / Soňa Müllerová v súčasnosti
„Nemal som v živote nikoho radšej ako človeka, s ktorým som mal dve deti,“ priznal v relácii 13. komnata spevák, ktorého o to viac mrzelo, že to bol práve on, kto po 15 rokoch stál za rozpadom ich rodiny. „Myslím si, že odišla pre moje excesy, nevery a klamstvá. Ľutujem, že som svoju krásnu rodinu priviedol k rozvod,“ sypal si vtedy popol na hlavu a priznával, že s takým životným zlyhaním sa nedá zmieriť, iba naučiť žiť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obdiv a rešpekt

„Hovorí sa, že rozvod je sviňa, a je to pravda,“ priznala neskôr Soňa Müllerová a otvorene povedala, že život po rozvode bol pre ňu náročný a je to obdobie, ktoré sa snaží zo svojej pamäte vytesniť. „Nerada o tom všetkom hovorím, už je to, chvalabohu, za mnou, ale rozvod po takých dlhých rokoch manželstva ‚vykopete‘ zo seba ťažko. Ale už je dobre, napokon som rozvedená 23 rokov. Už sme iba rodičmi,“ povedala pre PLUS 7 DNÍ obľúbená moderátorka. A aj keď sa Richard druhýkrát oženil, o svojej bývalej manželke hovorí stále veľmi pekne.

