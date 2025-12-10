Veľké porovnanie cien na vianočných trhoch v Prahe a Bratislave. Ceny nápojov sú iné, jedlo prekvapuje
Pražské vianočné trhy sú obľúbeným cieľom návštevníkov zo Slovenska.
Je sobotný podvečer, vystupujeme z metra na zastávke Muzeum, teda na začiatku Václavského námestia. Dostať sa na Staromestské námestie, ktoré každý rok hostí najväčšie vianočné trhy v Prahe, chceme už pešo.
Ocitli sme sa v dave ľudí, ktorí majú rovnaký cieľ ako my. Z každej strany počujeme slovenčinu a už aj prvé frflanie na množstvo ľudí a to ešte nie sme na „Staromáku". Pražské trhy sa začali 29. novembra, potrvajú až do 6. januára a patria medzi najznámejšie na svete. Mnohých Slovákov bude zaujímať, aký je rozdiel medzi nimi a tými v našom hlavnom meste.
Trhy na Staromestskom a Václavskom námestí zaradilo CNN v roku 2025 medzi najlepšie na svete a v rôznych rebríčkoch sa ocitli aj v minulých rokoch. Je 17.00 a prepracovať sa k stánkom je ako vybrať sa po nápoj počas vystúpenia na koncerte. Rodiny s deťmi a nebodaj s kočiarom, sa radšej držia na krajoch námestia a na občerstvenie do davu vyšlú jedného z nich.
Ceny nápojov
Stánky na Staromestskom námestí majú svoje cenníky uvedené aj v eurách a ceny sú veľmi podobné, občas vyššie než tie bratislavské. Za pohár vareného vína v Bratislave zaplatíte 3 až 4 eurá, v Prahe rovných 100 korún, čo stankári prerátali na 4,50 eura (pri platbe kartou a kurzom banky by stálo 4,30 eura).
V rovnakých cenách sa pohybuje aj punč. Medovina v Bratislave stojí 4 až 4,5 eura, v Prahe je o niečo drahšia a zaplatíte si za ňu rovných 5 eur. Horúca čokoláda vyšla v Bratislave na 5 eur, v Prahe len 3,9 eura.
Ceny jedál
Zatiaľ čo na Slovensku patria plnené lokše k základnému sortimentu všetkých vianočných trhov, v Prahe to tak nie je. Rovnako sme hľadali márne aj cigánsku pečienku či štrúdle.