Opakujete sa a nechodíte von bez dáždnika? Týchto 7 bodov napovie, že sa pomaly meníte na svoju mamu
Vety, z ktorých sme sa v detstve smiali, znenazdajky vychádzajú rovno z našich úst a často nás samých šokujú.
Desila vás v minulosti predstava, že raz budete ako vaša mama? Väčšine z nás sa totiž správanie, názory či osobnosti rodičov zdajú byť v úplnom rozpore s tými našimi. S pribúdajúcim vekom však čoraz častejšie prichádzajú situácie, kedy sa pozastavíme nad tým, čo sme práve povedali alebo spravili, pretože sa to až nápadne podobá na niečo, čo sme kedysi tak horlivo odmietali.
Tento fenomén podľa Telegraphu potvrdzuje aj výskum chirurga Juliana De Silva, ktorý zistil, že až 52 percent žien kopíruje návyky a správanie svojich matiek a to najmä po tom, ako dovŕšia 33 rokov. Hlavným spúšťačom pritom má byť materstvo. Ak s týmto faktom ešte stále bojujete a dúfate, že to nie je váš prípad, nezúfajte. Potvrdí sa to až vtedy, keď sa nájdete vo všetkých nasledujúcich bodoch.
7. Bez kabáta a dáždnika ani na krok
Mamin skepticizmus ohľadom počasia nás kedysi poriadne otravoval. Načo si brať von bundu, keď svieti slnko, všakže? Keď sa potom počasie z ničoho nič zmenilo, smiech nás v momente prešiel a so sklopenými ušami sme museli uznať, že mama mala predsa len pravdu. Ak si teda pred prechádzkou na seba pre istotu navliekate jednu vrstvu oblečenia navyše a do tašky radšej vhodíte aj dáždnik, keby náhodou začalo pršať, je to jasné.