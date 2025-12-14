Keď ho manželka ošklbala, prestal s aférkami. Igor Kmeťo starší pochopil, že pri Vierke netreba hľadať inú - Dobré noviny
Keď ho manželka ošklbala, prestal s aférkami. Igor Kmeťo starší pochopil, že pri Vierke netreba hľadať inú
Keď ho manželka ošklbala, prestal s aférkami. Igor Kmeťo starší pochopil, že pri Vierke netreba hľadať inú

Igor Kmeťo starší našiel šťastie pri Vierke.
Igor Kmeťo starší našiel šťastie pri Vierke. — Foto: Instagram @ igor_kmeto_st

Igor a Vierka sú spolu približne od roku 1999.

„Radšej dvakrát vyhorieť ako jeden rozvod,“ priznáva Igor Kmeťo starší po tom, ako ho prvá manželka pripravila takmer o všetko. Lídra kapely Kmeťoband stál rozvod veľa a exmanželke zanechal dom, peniaze aj obchody. Zatiaľ čo známeho muzikanta vyšla aférka s inou draho, jeho prvá životná partnerka si pri konci manželstva zrejme s úsmevom povedala vetu: „Karma je zdarma.“ 

Igor hovorí, že odvtedy si dáva na pekné ženy pozor a aférkam sa vyhýba. Nemá však na to ani žiadny dôvod, pretože už viac ako 26 rokov stojí verne po jeho boku milovaná žena Vierka. Zo svojho manžela dokonca na prahu šesťdesiatky urobila päťnásobného otca a hudobník o nej s láskou vyhlasuje, že je svetová.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Igor Kmeto (@igor_kmeto_st)

Benjamínek z multietnickej rodiny

Igor Kmeťo starší pochádza z veľkej a hudobníckej rodiny. „Narodil som sa do mnohopočetnej rodiny. Otec policajt, polovičný Slovák a polovičný Róm, pochádzal z Voderád. Mama, polovičná Židovka a polovičná Rómka, bola od Galanty,“ spomínal pre Život Igor Kmeťo, ktorý bol zo šiestich súrodencov - samých chlapcov - ten najmladší.

Ešte predtým, než sa jeho život upriamil na hudbu, to však vyzeralo, že sa možno stane futbalistom. „Tak tu som mal pätnásť rokov. Písal sa rok 1973 a hrával som futbal v Červenej hviezde,“ uviedol k fotografii, ktorú kedysi zverejnil na sociálnej sieti a na ktorej je aj s bratom Tiborom. Z Igora Kmeťa sa napokon športová hviezda nestala, srdce ho totiž ťahalo k muzike. Dnes je lídrom úspešnej kapely Kmeťoband, ktorej piesne nemôžu chýbať na žiadnom poriadnom bašaveli či svadbe.

Igor Kmeťo mladší s otcom / Zábery z Valencie
Prečítajte si tiež: V koryte videl plávať všetko. Igora Kmeťa mladšieho pri potope vo Valencii zachránila chladná hlava

Už to nechce nikdy zažiť

Hudobníkovi sa v kariére dlhodobo darí a šťastie sa neho usmieva aj v súkromí. Osudová láska si ho však našla až potom, keď dostal od života pomyslenú facku. Prvé manželstvo so ženou, matkou jeho starších detí vrátane Igora Kmeťa mladšieho, mu totiž nevyšlo a skončilo sa rozvodom. Dôvodom bola Igorova láska k druhej žene.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Igor Kmeto (@igor_kmeto_st)

A hoci hudobník aj jeho exmanželka majú už dnes podľa medializovaných správ skvelý vzťah, spevák uviedol, že rovnakú situáciu už nechce nikdy v živote zažiť. Rozvod ho totiž stál veľmi veľa a bývalej partnerke zanechal takmer celý svoj majetok.

Odtiaľ potiaľ

