Poznáte najlepších lekárov na Slovensku? Pozrite si zoznam expertov, na ktorých môžeme byť právom hrdí
Rešpektovaní odborníci a odborníčky pracujú naprieč krajinou.
Zdravie je to najvzácnejšie, čo máme. Aj preto sa magazín Forbes rozhodol vzdať hold tým, ktorí oň dennodenne bojujú – slovenským lekárkam a lekárom. Už po druhýkrát priniesol prehľad výnimočných osobností slovenskej medicíny, ktoré si svojou odbornosťou aj ľudským prístupom získali rešpekt naprieč celou krajinou. Cieľom bolo poukázať na tých, ktorí v nemocniciach či ambulanciách robia výnimočnú prácu – či už ide o zavádzanie nových liečebných metód, náročné operačné zákroky alebo každodennú starostlivosť o pacienta s ľudskosťou a trpezlivosťou.
Výber „Top osobnosti medicíny 2025“ nevznikol podľa čísiel či rebríčkov, ale vďaka odporúčaniam. Do finálneho výberu sa dostali len tí lekári, ktorých navrhli a potvrdili odborné spoločnosti, hlavní odborníci ministerstva zdravotníctva a ďalší rešpektovaní experti zo slovenského zdravotníctva. Pozrite si zoznam 75 najlepších slovenských lekárov a lekárok, ktorých spája jedno – svojou prácou menia slovenské zdravotníctvo k lepšiemu.
Zoznam najlepších lekárov a lekárok
- Adriána Liptáková – mikrobiológia, Mikrobiologický ústav LF UK a UNB, Bratislava
- Adriana Šimková – všeobecné lekárstvo, Pezinok
- Alexandra Kolenová – onkológia, NÚDCH a LF UK, Bratislava
- Alexandra Krištúfková – gynekológia a pôrodníctvo, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
- Alexander Ferko – chirurgia, Nemocnica Bory, Bratislava
- Alexander Mayer – riadenie vo verejnom zdravotníctve, Univerzitná nemocnica, Bratislava
- Alexander Varga – hematológia a transfúziológia, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nové Zámky
- Andrea Škripeková – paliatívna medicína, NOÚ, Bratislava
- Andrey Švec – ortopédia, Nemocnica Ružinov a Nové Medissimo – Sport Clinic, Bratislava
- Angelika Bátorová – hematológia a transfúziológia, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava