Poznáte najlepších lekárov na Slovensku? Pozrite si zoznam expertov, na ktorých môžeme byť právom hrdí
Poznáte najlepších lekárov na Slovensku? Pozrite si zoznam expertov, na ktorých môžeme byť právom hrdí

Doktorka Alexandra Kolenová / Ilustračný obrázok
Doktorka Alexandra Kolenová / Ilustračný obrázok — Foto: Facebook - Deťom s rakovinou; Google Mapy

Rešpektovaní odborníci a odborníčky pracujú naprieč krajinou.

Zdravie je to najvzácnejšie, čo máme. Aj preto sa magazín Forbes rozhodol vzdať hold tým, ktorí oň dennodenne bojujú – slovenským lekárkam a lekárom. Už po druhýkrát priniesol prehľad výnimočných osobností slovenskej medicíny, ktoré si svojou odbornosťou aj ľudským prístupom získali rešpekt naprieč celou krajinou. Cieľom bolo poukázať na tých, ktorí v nemocniciach či ambulanciách robia výnimočnú prácu – či už ide o zavádzanie nových liečebných metód, náročné operačné zákroky alebo každodennú starostlivosť o pacienta s ľudskosťou a trpezlivosťou.

Výber „Top osobnosti medicíny 2025“ nevznikol podľa čísiel či rebríčkov, ale vďaka odporúčaniam. Do finálneho výberu sa dostali len tí lekári, ktorých navrhli a potvrdili odborné spoločnosti, hlavní odborníci ministerstva zdravotníctva a ďalší rešpektovaní experti zo slovenského zdravotníctva. Pozrite si zoznam 75 najlepších slovenských lekárov a lekárok, ktorých spája jedno – svojou prácou menia slovenské zdravotníctvo k lepšiemu.

Zoznam najlepších lekárov a lekárok

  • Adriána Liptáková – mikrobiológia, Mikrobiologický ústav LF UK a UNB, Bratislava
  • Adriana Šimková – všeobecné lekárstvo, Pezinok
  • Alexandra Kolenová – onkológia, NÚDCH a LF UK, Bratislava
Alexandra Kolenová na Klinike detskej hematológie a onkológie LF UK
Prečítajte si tiež: K životnému jubileu nechcela žiadne dary. Doktorka Alexandra vyzbierala pre svojich pacientov tisíce eur
  • Alexandra Krištúfková – gynekológia a pôrodníctvo, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
  • Alexander Ferko – chirurgia, Nemocnica Bory, Bratislava
  • Alexander Mayer – riadenie vo verejnom zdravotníctve, Univerzitná nemocnica, Bratislava
  • Alexander Varga – hematológia a transfúziológia, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nové Zámky
  • Andrea Škripeková – paliatívna medicína, NOÚ, Bratislava
  • Andrey Švec – ortopédia, Nemocnica Ružinov a Nové Medissimo – Sport Clinic, Bratislava
  • Angelika Bátorová – hematológia a transfúziológia, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
