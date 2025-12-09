Po pár klikoch zistíte, či máte nárok na ENERGOPOMOC. Stačí zadať jednoduché údaje - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Po pár klikoch zistíte, či máte nárok na ENERGOPOMOC. Stačí zadať jednoduché údaje
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Iveta Malachovská.

Ľudia neveria, že chudne prirodzene. Iveta Malachovská by jednu radu poslúchla už pred 30 rokmi

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

Princ Charles na Slovensku v novembri 2000 / Kráľ Karol III. v rozhovore so Slovenkou

Slovensko si veľmi dobre pamätám, šokoval kráľ Karol. Omrzli mu u nás ruky, na ľuďoch si všimol jednu vec

SLEDUJE NÁS 206 978 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Po pár klikoch zistíte, či máte nárok na ENERGOPOMOC. Stačí zadať jednoduché údaje

Ilustračné obrázky.
Ilustračné obrázky. — Foto: energopomoc.sk; Freepik

Zobrazí sa vám buď pozitívna, zelená hláška o nároku, alebo červená o tom, že nárok nemáte.

Mám nárok? To je otázka, ktorá sa nesie Slovenskom po tom, čo Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo nový systém energopomoci, ktorý má pomôcť domácnostiam zvládať vysoké ceny energií. Štát najnovšie spustil jednoduchý web, na ktorom okamžite zistíte, či budete mať v roku 2026 nárok na lacnejšie energie. 

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=122104949211137177&set=a.122104939221137177

Elektrina, plyn, teplo

„Adresná energopomoc je určená domácnostiam, ktorým ich finančná situácia sťažuje zvládanie zvýšených nákladov na energie,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR na novom webe energopomoc.sk, kde si za pár klikov overíte, či patríte do skupiny prijímateľov adresnej pomoci.

Ilustračné obrázky vytvorené umelou inteligenciou.
Prečítajte si tiež: Títo Slováci dostanú 660 eur a títo len 300. Nemusíte pohnúť ani prstom a suma vám čoskoro cinkne na účte

Nárok na energopomoc má energetická domácnosť tvorená jednou alebo viacerými osobami s trvalým pobytom v rodinnom dome alebo byte a na rovnakej adrese, ako je adresa odberného miesta, a ktorá je zároveň odberateľom pre vlastnú spotrebu poskytovaných druhov dodávaných energií, ako:

  • Elektrina
  • Plyn
  • Teplo dodávané prostredníctvom centrálneho zásobovania tepla

„Pre posudzovanie nároku na adresnú energopomoc budú hodnotené príjmy všetkých osôb v energetickej domácnosti - ide o tzv. bonitu energetickej domácnosti, ktorá predstavuje ekonomickú schopnosť danej domácnosti dlhodobo hradiť náklady na energie s ohľadom na jej veľkosť a príjem,“ vysvetlilo ministerstvo. Ak teda prekročíte príjmovú hranicu, na webe energopomoc.sk vám môže vyskočiť červená hláška.

Poďte sa s nami pozrieť na presný postup overenia:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…