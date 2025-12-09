Po pár klikoch zistíte, či máte nárok na ENERGOPOMOC. Stačí zadať jednoduché údaje
Zobrazí sa vám buď pozitívna, zelená hláška o nároku, alebo červená o tom, že nárok nemáte.
Mám nárok? To je otázka, ktorá sa nesie Slovenskom po tom, čo Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo nový systém energopomoci, ktorý má pomôcť domácnostiam zvládať vysoké ceny energií. Štát najnovšie spustil jednoduchý web, na ktorom okamžite zistíte, či budete mať v roku 2026 nárok na lacnejšie energie.
Elektrina, plyn, teplo
„Adresná energopomoc je určená domácnostiam, ktorým ich finančná situácia sťažuje zvládanie zvýšených nákladov na energie,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR na novom webe energopomoc.sk, kde si za pár klikov overíte, či patríte do skupiny prijímateľov adresnej pomoci.
Nárok na energopomoc má energetická domácnosť tvorená jednou alebo viacerými osobami s trvalým pobytom v rodinnom dome alebo byte a na rovnakej adrese, ako je adresa odberného miesta, a ktorá je zároveň odberateľom pre vlastnú spotrebu poskytovaných druhov dodávaných energií, ako:
- Elektrina
- Plyn
- Teplo dodávané prostredníctvom centrálneho zásobovania tepla
„Pre posudzovanie nároku na adresnú energopomoc budú hodnotené príjmy všetkých osôb v energetickej domácnosti - ide o tzv. bonitu energetickej domácnosti, ktorá predstavuje ekonomickú schopnosť danej domácnosti dlhodobo hradiť náklady na energie s ohľadom na jej veľkosť a príjem,“ vysvetlilo ministerstvo. Ak teda prekročíte príjmovú hranicu, na webe energopomoc.sk vám môže vyskočiť červená hláška.