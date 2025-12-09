Opil sa a celý víkend bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktoré mnohí Slováci nechápu - Dobré noviny
Opil sa a celý víkend bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktoré mnohí Slováci nechápu
Opil sa a celý víkend bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktoré mnohí Slováci nechápu

Marián Gáborík s manželkou Ivanou.
Marián Gáborík s manželkou Ivanou. — Foto: Instagram - @mgaborik12

Otvorene priznal, že aj on má svoje neresti.

„Neviem, totálna abstinencia mi príde chorá.“ Takto znel jeden z komentárov pod príspevkom Mariána Gáboríka, ktorý sa pred pár mesiacmi pochválil, že už sedem rokov abstinuje a nemal ani kvapku alkoholu. Kým sa niektorí Slováci „pohoršovali“, bývalý hokejista veľmi dobre vie, aké benefity mu priniesol triezvy život.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ⠀Ivana Gaborik (@iversanns)

Znášal to zle

Marián Gáborík sa netajil tým, že v mladosti bol búrlivák, ktorý rád vymetal bary. „Vtedy, keď som ešte chľastal, som chodil o štvrtej ráno z baru domov,“ spomínal v podcaste Adela a Sajfa na časy, keď ako mladý chalan žil naplno, hoci alkohol mu vraj nikdy nesedel. „Vždy som znášal alkohol veľmi zle, predovšetkým na druhý deň. Dal som si v piatok a celý víkend som bol odpálený,“ vysvetľoval náš hokejista, ktorého cesta k abstinencii začala nenápadne.

Ivana a Marián Gáboríkovci.
Prečítajte si tiež: Hovorili o nej, že je zlatokopka. Marián Gáborík je dobrák, ktorý dostal svoju Ivanu z dna

„Myslím, že bol nejaký víkend, ktorý bol tvrdší, a povedal som si, že si dám pauzu. A tá pauza trvá dodnes,“ ozrejmil Gáborík, ktorého vraj ľudia v okolí prvé dva-tri týždne presviedčali, aby si s nimi dal pohárik so známymi frázami „čo si chorý?“, no napokon si zvykli, že už ho nemajú lámať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa mgaborik12 (@mgaborik12)

Má svoje neresti

„Upravil sa mi denný rytmus, v pohode som spával. Zvykol som si na to a je mi lepšie,“ povedal otvorene Marián, ktorý svojou abstinenciou inšpiroval aj iných kamarátov. Tento rok oslávil sedem rokov bez kvapky alkoholu a na sociálnych sieťach odkázal: „Teším sa, že môžem inšpirovať ostatných. Som veľmi vďačný a pokračujeme.“ V komentároch mu pogratuloval aj Zdeno Chára, ktorý neskrýval hrdosť: „Super Majko. Len tak ďalej, drž sa kámo.“ Gáborík však otvorene priznal, že aj on má svoje neresti.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

