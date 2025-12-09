Opil sa a celý víkend bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktoré mnohí Slováci nechápu
Otvorene priznal, že aj on má svoje neresti.
„Neviem, totálna abstinencia mi príde chorá.“ Takto znel jeden z komentárov pod príspevkom Mariána Gáboríka, ktorý sa pred pár mesiacmi pochválil, že už sedem rokov abstinuje a nemal ani kvapku alkoholu. Kým sa niektorí Slováci „pohoršovali“, bývalý hokejista veľmi dobre vie, aké benefity mu priniesol triezvy život.
Znášal to zle
Marián Gáborík sa netajil tým, že v mladosti bol búrlivák, ktorý rád vymetal bary. „Vtedy, keď som ešte chľastal, som chodil o štvrtej ráno z baru domov,“ spomínal v podcaste Adela a Sajfa na časy, keď ako mladý chalan žil naplno, hoci alkohol mu vraj nikdy nesedel. „Vždy som znášal alkohol veľmi zle, predovšetkým na druhý deň. Dal som si v piatok a celý víkend som bol odpálený,“ vysvetľoval náš hokejista, ktorého cesta k abstinencii začala nenápadne.
„Myslím, že bol nejaký víkend, ktorý bol tvrdší, a povedal som si, že si dám pauzu. A tá pauza trvá dodnes,“ ozrejmil Gáborík, ktorého vraj ľudia v okolí prvé dva-tri týždne presviedčali, aby si s nimi dal pohárik so známymi frázami „čo si chorý?“, no napokon si zvykli, že už ho nemajú lámať.
Má svoje neresti
„Upravil sa mi denný rytmus, v pohode som spával. Zvykol som si na to a je mi lepšie,“ povedal otvorene Marián, ktorý svojou abstinenciou inšpiroval aj iných kamarátov. Tento rok oslávil sedem rokov bez kvapky alkoholu a na sociálnych sieťach odkázal: „Teším sa, že môžem inšpirovať ostatných. Som veľmi vďačný a pokračujeme.“ V komentároch mu pogratuloval aj Zdeno Chára, ktorý neskrýval hrdosť: „Super Majko. Len tak ďalej, drž sa kámo.“ Gáborík však otvorene priznal, že aj on má svoje neresti.