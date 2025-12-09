Vôbec sme vás nespoznali, píšu jej fanúšikovia. Halina Pawlowská ohúrila premenou po ťažkom období - Dobré noviny
Vôbec sme vás nespoznali, píšu jej fanúšikovia. Halina Pawlowská ohúrila premenou po ťažkom období
Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Vôbec sme vás nespoznali, píšu jej fanúšikovia. Halina Pawlowská ohúrila premenou po ťažkom období

Známa česká spisovateľka a moderátorka má za sebou neľahké obdobie.

Žiadne diéty

Za jej súčasný vzhľad vraj môžu práve tieto zdravotné komplikácie. Nejaké kilogramy vraj išli dole prirodzenou cestou počas zotavovania a nejde o žiadny plánovaný proces. „Ako ma na jeseň skolila choroba, tak sa u mňa odvtedy všetko točí okolo zdravia. Priala by som si, aby som sa už cítila úplne dobre a nemusela si uvedomovať, že môjmu organizmu zatiaľ stále ešte niečo chýba,“ povedala v rozhovore pre HN Online.

Stala sa inšpiráciou

Zhoršujúci sa stav na nej zanechal nielen telesnú, ale aj duševnú daň, zdá sa však, že moderátorka, ktorá je známa svojím výrazným humorom, nadhľadom a osobitým pohľadom na vzťahy a každodenný život, je na tom opäť lepšie – a všímajú si to aj fanúšikovia.

