Vôbec sme vás nespoznali, píšu jej fanúšikovia. Halina Pawlowská ohúrila premenou po ťažkom období
Známa česká spisovateľka a moderátorka má za sebou neľahké obdobie.
„Omladli ste. Ste krásna žena a tá krása z vás priamo vyžaruje,“ píšu jej nadšení fanúšikovia. Halina Pawlowská si za posledný rok prešla výraznou premenou, ktorú sprevádzal aj úbytok hmotnosti. Moderátorka a spisovateľka na posledných fotografiách žiari spokojnosťou, ktoré si však musela vybojovať – má totiž za sebou neľahké obdobie.
Žiadne diéty
Koncom septembra 2023 Haline Pawlowskej zlyhali pľúca, pre čo strávila na ARO tri týždne. Situácia bola vážna a aj jej partnerovi, filmovému režisérovi Karlovi Czabanovi, zostávalo iba dúfať, že všetko dopadne dobre. „Hádam sa čoskoro vráti domov!" prial si vtedy podľa Blesku a jeho želanie sa, našťastie, splnilo.
Za jej súčasný vzhľad vraj môžu práve tieto zdravotné komplikácie. Nejaké kilogramy vraj išli dole prirodzenou cestou počas zotavovania a nejde o žiadny plánovaný proces. „Ako ma na jeseň skolila choroba, tak sa u mňa odvtedy všetko točí okolo zdravia. Priala by som si, aby som sa už cítila úplne dobre a nemusela si uvedomovať, že môjmu organizmu zatiaľ stále ešte niečo chýba,“ povedala v rozhovore pre HN Online.
Stala sa inšpiráciou
Zhoršujúci sa stav na nej zanechal nielen telesnú, ale aj duševnú daň, zdá sa však, že moderátorka, ktorá je známa svojím výrazným humorom, nadhľadom a osobitým pohľadom na vzťahy a každodenný život, je na tom opäť lepšie – a všímajú si to aj fanúšikovia.