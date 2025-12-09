Zuzana Belohorcová z Tenerife: Takéto tragédie by sa nemuseli stávať. Nie je to o rozbúrenom oceáne
Ide o dlhodobý problém, na ktorý miestne úrady upozorňujú opakovane.
Tragédia na kanárskom ostrove Tenerife zasiahla celé Slovensko. Veľké vlny strhli turistov z prírodného kúpaliska do oceánu, pričom medzi štyrmi obeťami boli dvaja Slováci a jeden je aj medzi zranenými. Ako pre viaceré médiá priznala Zuzana Belehorcová, ktorá dlhodobo žije na ostrove, k tragédii nemuselo vôbec dôjsť.
Odkaz miestnych
Nešťastie sa odohralo v oblasti známej ako Los Gigantes, kde sa nachádzajú prírodné bazény z jednej strany obkolesené sopečnou horninou a z druhej strany s výhľadom na šíry oceán. Ako uviedol britský denník The Guardian, pobyt v bazénoch, ktoré sa nachádzajú takmer na úrovni mora, môžu byť veľmi nebezpečný, obzvlášť keď veľké vlny dokážu ľahko prekonať cementovú bariéru.
V čase, keď plavcov strhlo do mora, platilo výstražné varovanie pred rozbúreným morom a okrem iného bol bazén pre plavcov uzavretý od 3. decembra. Miestni pre The Guardian uviedli, že skupina turistov ignorovala značenie a oplotenie, ktoré malo zabrániť komukoľvek vstúpiť do bazéna. „Ľudia nevedia, aké je tu more a aké je nebezpečenstvo v bazéne, pretože dole sú skaly, na ktoré ľudia padajú a nemôžu sa dostať späť hore. Je to veľmi nebezpečné,“ opísal realitu jeden z obyvateľov po nedeľňajšej tragédii, ktorá si vyžiadala štyri obete a jedna osoba je stále nezvestná.
Pokora a rešpekt
Podľa Slovákov žijúcich na Tenerife ide o dlhodobý problém, na ktorý miestne úrady upozorňujú opakovane. „Upozornenia sa zverejňujú na facebookových skupinách aj v oficiálnych médiách. Priamo na mieste sú často umiestnené pásky, ktoré zakazujú vstup, ale ľudia ich nerešpektujú,“ uviedol pre noviny.sk Tomáš Fábry, Slovák žijúci na Tenerife. Svoje o tom vie aj bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová, ktorá má pre turistov na ostrove jasný odkaz.