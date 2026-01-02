Takto ušetríte, ľudia sa podelili o tipy. Zamerajte sa na polievky a nezabudnite na špeciálnu ingredienciu - Dobré noviny
Takto ušetríte, ľudia sa podelili o tipy. Zamerajte sa na polievky a nezabudnite na špeciálnu ingredienciu
Takto ušetríte, ľudia sa podelili o tipy. Zamerajte sa na polievky a nezabudnite na špeciálnu ingredienciu

Ušetriť pri príprave jedla sa dá na mnoho spôsobov.

Ceny v obchodoch neustále stúpajú a mnohí ľudia sú neraz nútení počas nákupov počítať každý cent. Na sociálnej sieti Reddit sa preto prednedávnom začali hromadiť praktické triky, aby vaše peňaženky nezaplakali. Tieto tipy určite oceníte.

Foto: Freepik/freepik

9. Kúpte si celé kura

Celé kurča je omnoho lacnejšie, ako keď si kúpite len niektorú jeho časť, a ponúka oveľa viac možností na prípravu jedál. Z jedného kuraťa totiž dokážete pripraviť polievku, vyprážané rezne i grilované krídelká. To máte hneď tri pokrmy namiesto jedného.

Ilustračný obrázok.
8. Neignorujte polievky

Zamerajte sa na polievky. Sú lacné, výživné a zasýtia a hydratujú aj v teplých dňoch, keď človek nevládze toľko jesť. A ďalšou ich výhodou je rýchla príprava – často stačí ingrediencie len hodiť do hrnca a o pol hodinku máte výborný pokrm.

7. Zelenina a akciové potraviny

Keď sme pri polievkach, zastavme sa aj u zeleniny. Tá býva obvykle celkom lacná, no niektoré druhy sú cenovo ešte výhodnejšie. Môžete si kúpiť jeden zemiak, no za rovnakú cenu zoženiete napríklad celý karfiol, ktorý môžete využiť na viacero jedál. Ušetríte aj kúpou mrazenej zeleniny – šalát z nej síce neurobíte, no do varených jedál je obvykle rovnako dobrá ako tá čerstvá.

Foto: Freepik/stockking

6. Výborné raňajky

Ideálne raňajky? Ovsené vločky. Sú výživné a lacné a môžete si ich pripraviť naozaj na mnoho spôsobov.

5. Akciové potraviny do mrazničky

Zamerajte sa na potraviny v akcii, ktoré môžete doma hodiť do mrazničky a použijete ich, keď sa vám to bude hodiť.

