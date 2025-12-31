Masová somarina, hovorí o Silvestri. Kamil Peteraj zvykol nový rok vítať netradičným spôsobom
Dobrú náladu treba mať podľa neho nielen na Silvestra, ale po celý rok.
Silvester považuje za masovú somarinu a radšej ako búrlivé oslavy do rána má niečo iné. Slovenský básnik a textár Kamil Peteraj kedysi oslavoval príchod nového roka naozaj netradične a dodnes má jeden špeciálny rituál.
Dobrú náladu treba mať po celý rok
„Neviem, prečo si všetci myslia, že by práve na Silvestra mali chytiť nejakú dobrú náladu, však nech ju majú po celý rok. Nerozumiem, že všetci chodia takí zeuforizovaní, netreba podliehať tejto masovej somarine,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA Peteraj, ktorý si radšej Silvester vychutnáva len decentne a prvý deň v novom roku sa vyberie na poriadnu prechádzku.
„Ja týmto masovým oslavám neholdujem, radšej chodím prvého januára o siedmej ráno do parku, do lesa alebo aj do mesta, idem sa prejsť,“ prezradil 80-ročný umelec, ktorý si svoj zvyk zachováva najmenej štyri dekády.
Netradičné oslavy pri jazere
„To je úžasné, tí poslední zavýjajúci opilci, čo sa ozývajú, a babičky šuchtajúce sa do kostola, to je pohľad! Takisto v parku je krásne. Nebehajú tam psy, je tam ticho,“ poznamenal Peteraj. Keď bol však mladší, Silvestra oslavoval tiež. Treba dodať, že nový rok vítal tak trochu netradičným spôsobom.