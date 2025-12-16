Medicínske zázraky 2025: Pochopili sme, ako dorastajú končatiny a zvládli sme vyliečiť nevyliečiteľné bábätko - Dobré noviny
Medicínske zázraky 2025: Pochopili sme, ako dorastajú končatiny a zvládli sme vyliečiť nevyliečiteľné bábätko
Ilustračný obrázok.

Medicínske zázraky 2025: Pochopili sme, ako dorastajú končatiny a zvládli sme vyliečiť nevyliečiteľné bábätko

Medzi prelomové objavy patria aj pokroky v liečbe a prevencii vírusov či vývoj nových očkovacích látok.
Medzi prelomové objavy patria aj pokroky v liečbe a prevencii vírusov či vývoj nových očkovacích látok. — Foto: Pexels: CDC library, Pixabay: AlexAntropov86

Pozrite si päť prielomov, ktoré sa uplynulý rok odohrali v medicíne.

Ľudstvo sa v roku 2025 posunulo vo vede míľovými krokmi vpred a bude to mať dosah aj na naše životy. Vedci odhalili nové a prekvapujúce spôsoby prevencie chorôb, podarilo sa im upraviť gén pre jediné dieťa a zlepšiť starostlivosť pre pacientov zo širokého spektra ochorení. Prečítajte si o piatich významných medicínskych prielomoch.

j
Veda a výskum idú dopredu míľovými krokmi. Foto: Pixabay: trank

1. Regeneratívna medicína

Keď sme ako deti pozorovali dážďovky, fascinovalo nás, ako ich odseknuté telo nezostalo nehybne ležať. Z jedného červíka sa v priebehu sekundy stali dve živé entity. Chceli sme mať podobnú superschopnosť, ktorá by nám po odtrhnutí ruky či nohy pomohla s regeneráciou končatiny. Donedávna bolo niečo také považované za sci-fi predstavu, no v tomto roku výskum výrazne pokročil. 

Ilustračný obrázok.
Prečítajte si tiež: Fejkové mäso zakázala prvá krajina EÚ. Je to premárnená príležitosť alebo rozumné rozhodnutie?

Vedci skúmali schopnosť mlokov, ktorá ich končatinám po amputácii dovoľuje dorásť do pôvodnej veľkosti a identifikovali enzým, ktorý jemne reguluje hladiny kyseliny retinovej – molekuly, ktorá je kľúčová pre proces regenerácie. Zároveň objavili gén, ktorý riadi veľkosť a vývoj končatín. Keďže ľudia disponujú rovnakými molekulárnymi mechanizmami, tieto zistenia predstavujú základný bod, od ktorého by sa v budúcnosti mohol odvíjať spôsob, akým zrealizovať opätovný rast končatín u pacientov zotavujúcich sa z ťažkých traumatických poranení. Informoval o tom National Geographic.

Mlokom dorastajú končatiny.
Mlokom dorastajú končatiny. Foto: Pixabay: Aleoaleo1990

2. Dôkladnejší skríning sexuálne prenosných chorôb

Alarmujúce číslo. Ročne viac ako dva milióny Američanov ochorie na nejakú sexuálne prenosnú infekciu, no mnoho dalších prenášačov, ktorí toto ochorenie majú, o ňom ani netuší. Oneskorená diagnóza a starostlivosť môžu spôsobiť neplodnosť, chronickú bolesť panvy a ďalšie komplikácie. 

Zábery z virálneho videa.
Prečítajte si tiež: Ukázala, prečo už nikdy nepoužije sušič rúk na toalete. Vedkyňa pokusom presvedčila milióny ľudí

Rok 2025 priniesol výrazné zlepšenia v detekcii viacerých bežných sexuálne prenosných infekcií.  „Skríning na ľudský papilomavírus (HPV), STI, ktorá môže spôsobiť rakovinu krčka maternice, tradične zahŕňal ster vykonaný zdravotníckym pracovníkom v ambulancii, typicky súčasne s cytologickým testom," vysvetlil doterajší ambulantný postup National Geographic. 

Samovyšetrenie už nie je hudbou budúcnosti.
Samovyšetrenie už nie je hudbou budúcnosti. Foto: Pixabay: Pexels

Novinka Teal Wand umožňuje ženám po krátkej virtuálnej návšteve za účelom získania predpisu odobrať si vzorku vaginálnych buniek doma. Ženy vzorku odošlú do laboratória na analýzu. Odborníci sa domnievajú, že by poskytnutie možnosti vlastného odberu vzorky mohlo významne zvýšiť mieru skríningu.

„Ďalšou domácou možnosťou je test Visby, ktorý nevyžaduje predpis. Odhaľuje kvapavku, chlamýdie a trichomonózu. Používatelia môžu odobrať vzorku buniek a vložiť ju do malého testovacieho zariadenia, ktoré zobrazí výsledky za 30 minút v aplikácii produktu," uzavrel National Geographic.

Ilustračný obrázok.
Prečítajte si tiež: Na papieri sme dospelí v osemnástke, skutočnosť je iná. Vedci prišli so zásadným zistením o mozgu

3. Génová editácia na mieru

