U starej mamy sa po nich len tak zaprášilo. Petra Tóthová pri šuhajdách nezabúda na jednu dôležitú vec
Občas sme ich mávali aj s višňou, to bolo ako nájsť poklad, spomína známa cukrárka.
Vianoce by pre ňu neboli Vianocami, ak by sa u babky ako prvé nezjedli šuhajdy. Petra Tóthová na sviatky zvykne piecť aspoň desať druhov pečiva a aj keď s príchodom decembra do jej života vstupuje mnoho povinností, v tradíciách nezaostáva. Oživujú v nej totiž spomienky na chvíle strávené u babičky.
Naplníte ich tým, čo máte najradšej
„Neskutočne som sa na košíčky s čokoládou tešila. Občas sme ich mávali aj s višňou, to bolo ako nájsť poklad,“ opisuje svoje sviatočné chvíle v knihe Upečme si sviatky. Tradičné šuhajdy jej babka zvykla zdobiť lentilkami a deti sa vždy pretekali, akú farbu si uchmatnú.
Aj preto, že na ozdobnom tanieriku v detskej izbe nevydržali dlho a rýchlo sa po nich zaprášilo, sa rozhodla tento recept oživiť. Oriešková vrstva, ktorou košíčky naplnila, jej pripomína náplň známeho Opitého Izidora a preto podľa skúsenej cukrárky môžete na šuhajdy pokojne použiť plnku z neho.
Ak vám však tieto dve alternatívy nevyhovujú, môžete experimentovať a vianočný dezert naplniť černicovým či rakytníkovým džemom a potom poliať bielou čokoládou. Pred podávaním ich však nezabudnite v predstihu vybrať z chladničky.