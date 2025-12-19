U starej mamy sa po nich len tak zaprášilo. Petra Tóthová pri šuhajdách nezabúda na jednu dôležitú vec - Dobré noviny
U starej mamy sa po nich len tak zaprášilo. Petra Tóthová pri šuhajdách nezabúda na jednu dôležitú vec
Petra Tóthová / Ilustračné foto.
Petra Tóthová / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/petratothova_official, Freepik/sarahjgualtieri1

Občas sme ich mávali aj s višňou, to bolo ako nájsť poklad, spomína známa cukrárka.

Vianoce by pre ňu neboli Vianocami, ak by sa u babky ako prvé nezjedli šuhajdy. Petra Tóthová na sviatky zvykne piecť aspoň desať druhov pečiva a aj keď s príchodom decembra do jej života vstupuje mnoho povinností, v tradíciách nezaostáva. Oživujú v nej totiž spomienky na chvíle strávené u babičky.

Naplníte ich tým, čo máte najradšej

„Neskutočne som sa na košíčky s čokoládou tešila. Občas sme ich mávali aj s višňou, to bolo ako nájsť poklad,“ opisuje svoje sviatočné chvíle v knihe Upečme si sviatky. Tradičné šuhajdy jej babka zvykla zdobiť lentilkami a deti sa vždy pretekali, akú farbu si uchmatnú.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Tóthová porotkyňa PCS (@petratothova_official)

Aj preto, že na ozdobnom tanieriku v detskej izbe nevydržali dlho a rýchlo sa po nich zaprášilo, sa rozhodla tento recept oživiť. Oriešková vrstva, ktorou košíčky naplnila, jej pripomína náplň známeho Opitého Izidora a preto podľa skúsenej cukrárky môžete na šuhajdy pokojne použiť plnku z neho.

Petra Tóthová / Ilustračné foto
Prečítajte si tiež: Parížskym rožkom neodolá. Porotkyňa Petra Tóthová prezradila jeden zo svojich najobľúbenejších receptov

Ak vám však tieto dve alternatívy nevyhovujú, môžete experimentovať a vianočný dezert naplniť černicovým či rakytníkovým džemom a potom poliať bielou čokoládou. Pred podávaním ich však nezabudnite v predstihu vybrať z chladničky.

Šuhajdy podľa Petry Tóthovej:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

