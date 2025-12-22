Zákeráci mu písali, že dcéra nie je jeho. Bekim ukázal, že aj chalan na vozíku dokáže mať normálny vzťah
Známy komik po vážnej nehode na cyklistických pretekoch ochrnul.
Už nikdy nebudem mať sex! To bola jedna z prvých vecí, ktorá strašila Bekima Aziriho po tom, ako sa mu život zmenil od základov. 17-ročný profesionálny cyklista mal vážnu nehodu, zlomil si stavce a skončil ochrnutý. Nikdy sa však nevzdal a tvrdo bojoval o to, aby sa raz z vozíka postavil. Obavy o sexuálny život sa začali rozplývať už na rehabilitácii, keď dostal "liečebnú" pusu.
Bekim vždy túžil po dieťati a tento sen sa mu splnil s Laurou. Z veľkej lásky vzišla dcéra Elia, ktorú nedovšetko miluje. „Niektorí ľudia, normálne, že zákeráci, mi písali, že to nie je tvoje. Že ako môže mať vozičkár dieťa,“ priznal u Adely a Sajfu známy komik, ktorý prezradil, aká je skutočná pravda o intímnom živote ľudí ako on. Je to oveľa lepšie, ako si ľudia myslia. Bekimovi vzťah s Laurou nevyšiel, no pre oboch je prvoradé šťastie ich malej princeznej.
Stále si hovoril, že bude chodiť
Komika a moderátora Bekima Aziriho všetci poznajú ako večne usmiateho mladého muža, ktorého na lopatky nepoložila ani tragická osudná nehoda. Bekim bol totiž kedysi profesionálnym cyklistom, no jeho kariéru ukončila vážna nehoda na pretekoch, kde si zlomil stavce a potom ochrnul. A skončil na invalidnom vozíku.
To, že nedokáže hýbať nohami od pása nadol a pravdepodobne už nebude chodiť, spočiatku ešte ako mladý chalan nevnímal. „Stále som si hovoril, že budem chodiť, že to, čo hovoria lekári, sú bludy a dokážem to,“ povedal v rozhovore pre Nový Čas a dodal, že síce nohy nemá funkčné ako predtým, ale čo chcel, tak to spravil, a nikdy sa neopúšťal.
Nikdy si nepichnem
„Nebudem hovoriť, že mi to je jedno, samozrejme, by som radšej chcel chodiť. V živote si ale niektoré veci nevyberáme, takže sa nad tým nepozastavujem a nerozmýšľam, čo by bolo keby. Zobral som to hneď ako fakt,“ vysvetlil ďalej. A napriek svojmu hendikepu dokázal to, čo len málokto. Postavil sa z invalidného vozíka a prešiel pár krokov.
To, že je sympatický moderátor na vozíčku, vraj nikdy nemalo vplyv na nedostatok pozornosti od žien. Skôr naopak. V rozhovore pre Denník N však ešte v minulosti priznal, že jedna z prvých vecí, ktorú kamošovi po nehode povedal, bola: „Nikdy si nepichnem.“