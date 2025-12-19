Odborníci na etiketu: Každá návšteva by mala pamätať na tieto pravidlá. Priniesť malú pozornosť nestačí - Dobré noviny
Odborníci na etiketu: Každá návšteva by mala pamätať na tieto pravidlá. Priniesť malú pozornosť nestačí
Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Odborníci na etiketu: Každá návšteva by mala pamätať na tieto pravidlá. Priniesť malú pozornosť nestačí

Foto: Freepik/bearfotos, wirestock

Vyhnete sa vďaka tomu trápnym situáciám.

Na niektoré z nich sa tešíme týždne vopred, iné prídu nečakane alebo sa skončia veľkou hádkou. S návštevami to býva najmä počas sviatkov komplikované. Ak teda budete z neustáleho vítania hostí unavení alebo sa sami vyberiete navštíviť priateľov či rodinu, spomeňte si na niektoré z týchto rád.

Foto: Freepik/freepik

Cíťte sa ako doma, ale nie naozaj

Odborníci na etiketu vytvorili zoznam pravidiel, ktorými by sa mali hostia v každom dome riadiť. Dá sa vďaka nim vyhnúť zbytočným nekomfortným situáciám a z priateľského stretnutia sa tak nestane jedna veľká katastrofa. V prvom rade sa podľa nich netreba dotýkať všetkého, okolo čoho prejdete a taktiež by ste na návšteve nemali premiestňovať veci.

Prečítajte si tiež: Kačací krok, bagrovanie či obyčajný pozdrav. Madam Etiketa prezradila 6 vecí, s ktorými majú Slováci problém

„Keď vám niekto povie, aby ste sa cítili ako doma, nemyslí to doslovne. V žiadnom prípade si nevykladajte nohy na nábytok a ak nejde o niekoho blízkeho, sami neotvárajte ani chladničku,“ vysvetlila pre Huffpost Jodi RR Smith, šéfka spoločnosti, ktorá vyučuje etiketu. Ak si chcete niečo prezrieť, najprv sa treba spýtať, či je to v poriadku a nebrať veci do rúk len tak znenazdajky.

Foto: Freepik/freepik

Nič nezatajujte

Moderátor podcastu o slušnom správaní Nick Leighton vzápätí dodal, že sa nepatrí ani vyzývať hostiteľov, aby vám urobili prehliadku domu. „Počkajte, kým vám sami budú chcieť svoj domov ukázať a dôležité je vedieť aj to, kedy odísť,“ poznamenal Leighton, ktorý sa najčastejšie stretáva so sťažnosťami na hostí, ktorí v cudzích domoch trávia príliš veľa času.

Už ste čítali?

