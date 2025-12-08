Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Petr Sepéši bol prvou láskou Ivety Bartošovej.

Nikdy som nepoznal takú dračicu, hovoril. Ivetu Bartošovú a Petra považovali za Rómea a Júliu 80. rokov

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

SLEDUJE NÁS 206 980 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Marián Čekovský.
Marián Čekovský. — Foto: Promo fotografie TV JOJ (SME TU); Instagram - @cekovskym

Ešte máš čas, hovoril mu hlas na áre.

„Verím v Boha a dokonca priamo jemu. Niektorí veria v Boha a je verím Bohu,“ hovorí Marián Čekovský. Práve táto veta akoby v sebe niesla všetko, čo v živote prežil. Stratu milovaného otca, ktorý tragicky zomrel na lodi, aj klinickú smrť, počas ktorej „si ho hore zavolali na koberček“. Z východniara, ktorého museli vychovávať sociálne pracovníčky, sa stal muž, ktorý vie, čo je skutočne dôležité.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=179730652769&set=pb.100055396106925.-2207520000

Svadba tety Jany

Odmalička ho vraj definujú tri „h“ – hudba, humor a Humenné. Veď už jeho príchod na tento svet začal ako dobrý vtip. „Marián, Marián, voda!“ kričala jeho mama Eva po svojom mužovi, keď ako dvaja hudobníci práve vyhrávali na svadbe tety Jany. Na otázku, aká voda, odpovedala speváčka nahlas: „Veď plodová!“

Vlado Voštinár je s manželkou Klaudiou už takmer štyri desaťročia.
Prečítajte si tiež: Vlado Voštinár o nemanželskej dcére: Romanka vyrastala v usporiadanej rodine, máme fantastický vzťah

„Narodil som sa počas svadby a možno to malo na mňa nejaký vplyv. Tá hudba určite,“ prezradil v relácii SME TU Marián Čekovský, ktorý prežil veselé detstvo, hoci jeho rodičia museli zarábať v zahraničí a jeho so sestrou Ľubicou vychovávali sociálne pracovníčky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Marián Čekovský (@cekovskym)

Dobrý deň, teta

Rodičia cestovali do Nórska a do Švédska, kde hrávali s veľkým súborom, takže my sme museli zostať v mieste bydliska, to bolo v tom čase v meste Humenné. Bolo to dosť nepríjemné, pretože socializmus v tom čase neumožňoval, aby sme zostali u starých rodičov. Starí rodičia nás mohli navštevovať u špeciálnych sociálnych pracovníkov, ktorí sa o nás starali dva alebo tri mesiace. Bolo to také systémové opatrenie, ktoré bolo v tom čase veľmi nepríjemné,“ zaspomínal si na neľahké detstvo.

Michal Hudák ako moderátor Vyvolených v roku 2005 / Michal Hudák v roku 2014
Prečítajte si tiež: FOTO: Otca nezaprú. Hrdý Michal Hudák ukázal svoje tri ratolesti, ktoré mu venovali dojemné vyznania

A bola to teta Beta, pani učiteľka, ktorá od rána do večera len sedela a fajčila. Takže my sme boli u nich. Bolo to smutné, keď prišla moja mama po troch mesiacoch z Nórska a zo Švédska s otcom a my sme pozdravili moju mamu, že ‚Dobrý deň, teta, moja mamka sa vráti!‘ Mama sa rozplakala a od toho obdobia si pamätám, že už nechcela nikdy cestovať,“ povedal otvorene Marián Čekovský. Mal len šesť rokov, keď jeho život poznačila ďalšia obrovská rana.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…