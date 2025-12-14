Kedy napiecť ktoré pečivo, aby všetko vydržalo do Vianoc? Cukrári a foodblogerky poradili, ako obísť stres - Dobré noviny
Dobré noviny
Kedy napiecť ktoré pečivo, aby všetko vydržalo do Vianoc? Cukrári a foodblogerky poradili, ako obísť stres
Kedy napiecť ktoré pečivo, aby všetko vydržalo do Vianoc? Cukrári a foodblogerky poradili, ako obísť stres

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/gpointstudio, azerbaijan_stockers

Tradičné včelie úliky treba pripravovať v úplne inom čase ako medovníky.

Vianoce sa nezadržateľne blížia, no pokojné očakávanie Štedrého večera v mnohých domácnostiach strieda chaos, stres a vypekanie na poslednú chvíľu. Tento rok to však môže byť inak, pečenie si stačí len naplánovať a pomaly s ním začať už v týchto dňoch. Český portál Svět cukrářů a slovenské foodblogerky sa podelili o návod, ako na to.

Kedy začať?

Ak chcete dať koláčikom čas na odležanie a potrebujete sa vyhnúť predsviatočnému stresu, najlepšie je začať s pečením tri týždne pred Štedrým dňom, už niekedy okolo svätého Mikuláša. To už očividne nestíhate, ale stále sa to dá zachrániť. Čo najskôr treba vymiesiť cesto na:

  • medovníčky,
  • vanilkové rožky,
  • linecké,
  • kokosky,
  • zázvorníky.
Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/asier_relampagoestudio

„So zdobením medovníkov a zlepovaním lineckých koláčikov sa neponáhľajte. Zmäknuté pečivo sa zdobí ľahšie a nemá tendenciu lámať sa tak veľmi ako čerstvé kúsky vytiahnuté z rúry,“ radia experti zo Sveta cukrárov.

Kedy zlepiť linecké?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

