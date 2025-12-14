Kedy napiecť ktoré pečivo, aby všetko vydržalo do Vianoc? Cukrári a foodblogerky poradili, ako obísť stres
Tradičné včelie úliky treba pripravovať v úplne inom čase ako medovníky.
Vianoce sa nezadržateľne blížia, no pokojné očakávanie Štedrého večera v mnohých domácnostiach strieda chaos, stres a vypekanie na poslednú chvíľu. Tento rok to však môže byť inak, pečenie si stačí len naplánovať a pomaly s ním začať už v týchto dňoch. Český portál Svět cukrářů a slovenské foodblogerky sa podelili o návod, ako na to.
Kedy začať?
Ak chcete dať koláčikom čas na odležanie a potrebujete sa vyhnúť predsviatočnému stresu, najlepšie je začať s pečením tri týždne pred Štedrým dňom, už niekedy okolo svätého Mikuláša. To už očividne nestíhate, ale stále sa to dá zachrániť. Čo najskôr treba vymiesiť cesto na:
- medovníčky,
- vanilkové rožky,
- linecké,
- kokosky,
- zázvorníky.
„So zdobením medovníkov a zlepovaním lineckých koláčikov sa neponáhľajte. Zmäknuté pečivo sa zdobí ľahšie a nemá tendenciu lámať sa tak veľmi ako čerstvé kúsky vytiahnuté z rúry,“ radia experti zo Sveta cukrárov.