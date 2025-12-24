Ohadzujeme sa nimi a sú len na oštaru. Najhoršie vianočné darčeky, ktoré si nechceme nájsť pod stromčekom - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Ohadzujeme sa nimi a sú len na oštaru. Najhoršie vianočné darčeky, ktoré si nechceme nájsť pod stromčekom
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Juraj Rašla / Ilustračný obrázok

So ženou varia dve kapustnice, no jeho je unikátna. Juraj Rašla pre Dobré noviny prezradil svojský recept

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Katarína Nádaská.

Po rozvode jej varí a upratuje. Katarína Nádaská sa s manželom rozišla, lebo nespĺňala parametre gazdinky

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať

SLEDUJE NÁS 206 915 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Ohadzujeme sa nimi a sú len na oštaru. Najhoršie vianočné darčeky, ktoré si nechceme nájsť pod stromčekom

— Foto: Freepik.com, prostooleh, pvproductions

Ak chcete niekoho uraziť, darujte mu tieto darčeky.

Čo je najlepšia chvíľa Vianoc? Pre mnohých rozbaľovanie darčekov, ktoré si navzájom venujeme. Ak však potom musíte s falošným úsmevom predstierať vďačnosť a niekto iný má zase rovnakú reakciu na ten váš darček, nemusí to byť práve najpríjemnejší moment. Existujú zoznamy najmizernejších darčekov, ktoré by sme určite nemali dávať pod stromček. Jeden priniesol portál timeout.com.

Ilustračné foto
Prečítajte si tiež: Zisťovali, aké darčeky plánujeme venovať blízkym v ťažkých časoch. Vianoce budú výrazne drahšie

6. Domáce zvieratá

Predstavte si šťastie dieťaťa, ktoré vyťahuje z krabice vytúžené šteniatko. Krása, že? No romantické je to možno len na nejakej pohľadnici. V skutočnom živote mať zrazu v rukách živú bytosť až také roztomilé nie je. Zaobstarať si domáceho miláčika je totiž osobné rozhodnutie, ktoré jednoducho nemôžete urobiť pre niekoho iného bez toho, aby si ten človek bol vedomý budúcej zodpovednosti. V každom prípade pokojne darujte niekomu plyšové zvieratká alebo dokonca darčeky pre jeho miláčikov, ale nie skutočné, živé zviera.

Foto: Freepik.com, rawpixel.com

5. Kľúčenky

Hoci sa prívesky na tašky v dnešnej dobe vracajú do módy, o kľúčenkach sa to rozhodne povedať nedá. Kľúče sú už samy o sebe otravné a pravdepodobne asi nikto nepotrebuje ďalší zbytočný kúsok plastu alebo kovu, ktorý zaťažuje jeho tašku - a nieto ešte taký, ktorý si sám ani nevybral. Je viac než pravdepodobné, že kľúčenka skončí len v šuplíku s haraburdím alebo darovaná v charitatívnom obchode počas každoročného jarného upratovania.

Foto: Freepik.com, freepik

4. Hrnčeky s nápismi

Ďalší hrnček, aké originálne! Tento má inšpiratívny nápis „Všetko, čo potrebuješ, je láska“. A ďalší má tvár Grincha, ktorý kradne vianočnú ozdobu. Budú sa skvele hodiť do zadnej časti skrinky spolu s ďalšími 20 hrnčekmi s ďalšími inšpiratívnymi nápismi. Buďme úprimní - asi v každej domácnosti sa vyskytuje nespočetné množstvo takýchto hrnčekov. A nikto už nechce ani nepotrebuje ďalší!

Foto: Freepik.com, freepik

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…