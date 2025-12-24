Ohadzujeme sa nimi a sú len na oštaru. Najhoršie vianočné darčeky, ktoré si nechceme nájsť pod stromčekom
Ak chcete niekoho uraziť, darujte mu tieto darčeky.
Čo je najlepšia chvíľa Vianoc? Pre mnohých rozbaľovanie darčekov, ktoré si navzájom venujeme. Ak však potom musíte s falošným úsmevom predstierať vďačnosť a niekto iný má zase rovnakú reakciu na ten váš darček, nemusí to byť práve najpríjemnejší moment. Existujú zoznamy najmizernejších darčekov, ktoré by sme určite nemali dávať pod stromček. Jeden priniesol portál timeout.com.
6. Domáce zvieratá
Predstavte si šťastie dieťaťa, ktoré vyťahuje z krabice vytúžené šteniatko. Krása, že? No romantické je to možno len na nejakej pohľadnici. V skutočnom živote mať zrazu v rukách živú bytosť až také roztomilé nie je. Zaobstarať si domáceho miláčika je totiž osobné rozhodnutie, ktoré jednoducho nemôžete urobiť pre niekoho iného bez toho, aby si ten človek bol vedomý budúcej zodpovednosti. V každom prípade pokojne darujte niekomu plyšové zvieratká alebo dokonca darčeky pre jeho miláčikov, ale nie skutočné, živé zviera.
5. Kľúčenky
Hoci sa prívesky na tašky v dnešnej dobe vracajú do módy, o kľúčenkach sa to rozhodne povedať nedá. Kľúče sú už samy o sebe otravné a pravdepodobne asi nikto nepotrebuje ďalší zbytočný kúsok plastu alebo kovu, ktorý zaťažuje jeho tašku - a nieto ešte taký, ktorý si sám ani nevybral. Je viac než pravdepodobné, že kľúčenka skončí len v šuplíku s haraburdím alebo darovaná v charitatívnom obchode počas každoročného jarného upratovania.
4. Hrnčeky s nápismi
Ďalší hrnček, aké originálne! Tento má inšpiratívny nápis „Všetko, čo potrebuješ, je láska“. A ďalší má tvár Grincha, ktorý kradne vianočnú ozdobu. Budú sa skvele hodiť do zadnej časti skrinky spolu s ďalšími 20 hrnčekmi s ďalšími inšpiratívnymi nápismi. Buďme úprimní - asi v každej domácnosti sa vyskytuje nespočetné množstvo takýchto hrnčekov. A nikto už nechce ani nepotrebuje ďalší!