Prvý vianočný stromček na námestí sme mali vďaka Liduške. Zmrznuté bábätko prežilo v lese len zázrakom
Dobré noviny
Prvý vianočný stromček na námestí sme mali vďaka Liduške. Zmrznuté bábätko prežilo v lese len zázrakom
Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

Prvý vianočný stromček na námestí sme mali vďaka Liduške. Zmrznuté bábätko prežilo v lese len zázrakom

Ilustračná fotografia / Prvý verejný vianočný stromček na území Československa
Ilustračná fotografia / Prvý verejný vianočný stromček na území Československa — Foto: Gemini/Dobré noviny; encyklopedie.brna.cz (Moravské zemské muzeum Brno - Uměnovědné muzeum)

Na moste som si myslel, že nesiem mŕtvolku, spomínal jeden zo záchrancov bílovického Jezuliatka.

Vojenská kapela v Brne zahrala dánsku hymnu a potom tú československú. Zatiaľ čo sa v korunách stromov rozžiarilo 150 žiaroviek a na vrchole stromu žiarila jasná svetelná hviezda, pod prvým Vianočným stromom republiky sa 13. decembra 1924 odohrávalo dojímavé stretnutie. Starosta mal tú časť privítať Lidušku, päťročné dievčatko, vďaka ktorému začala tradícia vianočných stromčekov na našich námestiach. Každá rozsvietená žiarovka pripomínala, že ľudskosť môže rozžiariť aj tie najtemnejšie osudy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=25112364798462933&set=a.814784331980985

Tichý plač

Spisovateľ Rudolf Těsnohlídek, úradník Josef Tesař a študent umenia František Koudelka. Už sa stmievalo, keď sa 22. decembra 1919 traja kamaráti rozhodli ísť do lesa, odkiaľ by si odniesli vianočný stromček. „Šli sme hľadať drobnú jedličku. Zapadli sme do údolia, ktorým počas letných nedieľ prechádzajú tisíce výletníkov. Dnes tadiaľ nikto nešiel. Pustili sme sa po strmom svahu. Prácne sme sa predrali po zmrznutej zemi do polovice stráni, kde už bolo rovnejšie a kde sa dalo rozhodnejšie vykročiť, ale kroky nás troch zadržal plač lesa,“ písal o rok neskôr spisovateľ Těsnohlídek v Lidových novinách.

Etnologička Katarína Nádaská / Ilustračná fotografia
Prečítajte si tiež: Etnologička Katarína Nádaská: Prvý list Ježiškovi napísalo chudobné dievčatko. Želanie sa mu splnilo

Ako išli, začuli stonanie – tichý plač, ktorý slabol, ako keby sa už ten tvor lúčil so svetom. Těsnohlídek si myslel, že v diaľku plače malé srnčiatko, no keď sa priblížili k smreku, zostali v šoku. S údivom zistili, že tam leží malé batoľa, dievčatko v košieľke, ktoré od zimy modralo. Chlapi začali volať, skúšali, či tam niekde nie sú matka alebo otec, ale nikto sa neozýval.

Krásne modré oči

Sedemnásťmesačné dieťa už strácalo silu plakať, tvár jej pokrývali ľadové slzy a zamrznuté sliny. František Koudelka ho zabalil do svojho kabátu a utekal, aby bezvládne telíčko čo najrýchlejšie doniesli do Bílovíc. „Na moste som si myslel, že nesiem mŕtvolku,“ spomínal o desiatky rokov neskôr Koudelka. Keď na policajnej stanici z kabáta rozbalil dieťa, vykukli naňho krásne modré oči.

Veliteľ s partiou kamarátov sa ponáhľali späť k stromu, ktorý bol jediným svedkom nepochopiteľného činu. Po krátkom vyšetrovaní zistili, že stopy v snehu patrili žene, pravdepodobne matke a teóriu nakoniec potvrdili.

