Svet miluje slovenskú kuchyňu! Ikonické pochúťky našich starých mám zabodovali v známom rebríčku
Svet miluje slovenskú kuchyňu! Ikonické pochúťky našich starých mám zabodovali v známom rebríčku

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / Google Maps

Slovenská kuchyňa patrí medzi tie najlepšie na svete.

Keď sa povie „najlepšia kuchyňa sveta“, väčšina z nás si okamžite predstaví obľúbené dovolenkové chute či recepty, ktoré poznáme z filmov a cestopisov. No ako ukazuje najnovší rebríček 100 najlepších národných kuchýň sveta, svet si čoraz viac obľubuje aj to, čo my považujeme za samozrejmosť – jedlá našich starých mám.

Ako uvádza Taste Atlas, platforma známa mapovaním tradičných receptov a lokálnych špecialít, hodnotenie vzniká na základe tisícok používateľských recenzií, odporúčaní cestovateľov a jedál typických pre jednotlivé krajiny. Výsledky jasne hovoria – slovenská kuchyňa si vo svetovej konkurencii vydobyla svoje pevné miesto.

Najobľúbenejšie chute sveta

Prvenstvo v rebríčku získalo Taliansko so svojou ikonickou pizzou, množstvom cestovinových jedál či obľúbeným tiramisu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Giada (@giadaitalianrestaurant)

Na druhom mieste sa umiestnilo Grécko, ktorého tradičné jedlá ako musaka, stifado, souvlaki, gyros či svieže tzatziki sú podľa Taste Atlas doslova zážitkom pre všetky zmysly. Prvú trojicu uzatvára Peru.

Aj keď je rebríček plný kulinárskych veľmocí, Slovensko v ňom rozhodne nezostalo bez povšimnutia.

Slovensko opäť medzi najlepšími

