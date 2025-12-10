Dodržujte ich a chudnúť sa vám bude ľahšie. Toto je osem jednoduchých rád, ktoré zlepšia váš tréning - Dobré noviny
Dodržujte ich a chudnúť sa vám bude ľahšie. Toto je osem jednoduchých rád, ktoré zlepšia váš tréning
Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Dodržujte ich a chudnúť sa vám bude ľahšie. Toto je osem jednoduchých rád, ktoré zlepšia váš tréning

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Pexels: Victor Freitas, Chevanon Photos

Mnohí ľudia si myslia, že cvičia správne. Výsledky však napohľad neodzrkadľujú všetku tú drinu. Čím to je?

V dobrej viere, že robíte niečo pre svoje zdravie, ste sa vrhli na šport. Predpokladáte, že trénujete správne, no viditeľné výsledky sa nie a nie dostaviť? Možno aj vy robíte niektoré z najčastejších tréningových chýb, ktoré brzdia váš progres a zároveň zvyšujú riziko zranení.

Mnoho ľudí cvičí pravidelne, čo je rozhodne správny prístup, no výsledky niekedy neprichádzajú tak rýchlo, ako by si želali. Dôvod môže byť jednoduchý – opakujú rovnaké chyby, hoci väčšine sa dá predísť okamžite. Portály Wanda a Odzadu zosumarizovali niekoľko tipov, ako sa vyhnúť tým najčastejším.

Pravidelné športovanie má množstvo benefitov. Foto: Pexels: Andrea Piacquadio

8. Jasný a merateľný plán

Cvičiť len tak, podľa pocitu, nemusí byť také efektívne, ako cvičiť s konkrétnym plánom a smerovať ku konkrétnemu cieľu: schudnúť, spevniť postavu, nabrať silu. „​Podľa toho si treba rozdeliť tréningy na jednotlivé dni a svalové partie a držať sa základnej zostavy cvikov aspoň 4 až 6 týždňov. Práve opakovateľnosť a postupnosť dávajú telu šancu zlepšovať sa a viditeľne napredovať,“ opisuje Wanda.sk.

Neupadnite do rutiny. Foto: Pexels: Trachard Kumtanom

7. Aj príliš veľa intenzity môže škodiť

Často sa stretávame s príliš nízkou intenzitou tréningov, no dobrý nie je ani opak. Pri príliš vysokej intenzite tréningu hrozí preťaženie až úplné vyčerpanie organizmu. Podľa portálu ani jeden z extrémov nevedie k dlhodobým výsledkom – ak chcete schudnúť, najlepšie funguje silový tréning v miernej intenzite.

Ilustračné foto
Prečítajte si tiež: Nedarí sa vám zhodiť z brucha? Týmto štyrom druhom potravín by ste sa mali podľa dietológa vyhnúť

Ak má byť cieľom budovanie sily, odpoveďou nie je zničenie tela, ale postupné zvyšovanie záťaže. Dôležité je počas tréningu sledovať dych, tep, úroveň únavy a nenechať sa strhnúť egom či porovnávaním s ostatnými. „Takto si nielen ochrániš zdravie, ale aj zabezpečíš lepší, udržateľný progres,“ uviedli.

6. Nulová rozcvička

