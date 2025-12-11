Na spravodlivosť čakali dlho. Státisíce Slovákov sa môžu tešiť na poriadny darček od štátu - Dobré noviny
Dobré noviny
Na spravodlivosť čakali dlho. Státisíce Slovákov sa môžu tešiť na poriadny darček od štátu
Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Ondřej Sokol našiel šťastie pri Nikole. Vpravo s Klárou Issovou vo filme Všetko alebo nič.

Zbožňoval otca, ktorý ušiel za oceán. Hviezda Partičky žije parádny život po boku o 21 rokov mladšej Niki

Ilustračné obrázky.

Po pár klikoch zistíte, či máte nárok na ENERGOPOMOC. Stačí zadať jednoduché údaje

Adam Urban.

Do hudby vkladal vlastnú krehkosť. Slovensko šokovala smrť mladého speváka, ktorý sa preslávil v talentovej šou

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Na spravodlivosť čakali dlho. Státisíce Slovákov sa môžu tešiť na poriadny darček od štátu

— Foto: Freepik, @freepik / Freepik, @jcomp

Rodičia na materskej už neprídu o peniaze.

Mnohé mamičky sa roky obávali, že im obdobie starostlivosti o dieťa spôsobí nižší dôchodok. Teraz však prichádza dôležitá zmena, ktorá má túto nespravodlivosť odstrániť. Vláda aj parlament odobrili úpravu, ktorá rodičom – najmä matkám – prinesie citeľne vyššie penzie.

Sociálna poisťovňa sa pripravuje na najväčšie prepočty za posledné desaťročia. Ako uvádza portál Najmama.sk, novela začne platiť v januári 2026 a dotkne sa tak nielen budúcich rodičov, ale aj dnešných senioriek. Mnohým z nich už čoskoro príde rozhodnutie, či im štát doplatí peniaze spätne.

Spravodlivosť pre rodičov

Dlhé roky platilo, že obdobie na materskej či rodičovskej dovolenke sa započítavalo len ako 60% priemernej mzdy. Aj keď si rodičia plnili jednu z najdôležitejších úloh v živote, pri výpočte dôchodku boli automaticky v nevýhode.

Foto: Freepik, @freepik

Minister práce Erik Tomáš tento stav pomenoval jasne. „Počas rodičovskej a materskej dovolenky sa dôchodky vypočítavajú z vymeriavacieho základu 60 % priemernej mzdy, čo má za následok, že tie dôchodky sú nižšie,“ informoval a dodal, že to sa zmení: „Po novom sa budeme na ľudí, ktorí strávili určitú časť života na materskej a rodičovskej dovolenke výchovou svojich detí, pozerať tak, ako keby riadne pracovali.“

Prepočíta sa milión dôchodkov

Novela zákona o sociálnom poistení bude platiť od 1. januára 2026 a zmena sa dotkne približne 440-tisíc dôchodkýň, pričom zvýhodnení vraj majú byť aj pracujúci rodičia, opatrovatelia a osobní asistenti.

