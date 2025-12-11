Na spravodlivosť čakali dlho. Státisíce Slovákov sa môžu tešiť na poriadny darček od štátu
Rodičia na materskej už neprídu o peniaze.
Mnohé mamičky sa roky obávali, že im obdobie starostlivosti o dieťa spôsobí nižší dôchodok. Teraz však prichádza dôležitá zmena, ktorá má túto nespravodlivosť odstrániť. Vláda aj parlament odobrili úpravu, ktorá rodičom – najmä matkám – prinesie citeľne vyššie penzie.
Sociálna poisťovňa sa pripravuje na najväčšie prepočty za posledné desaťročia. Ako uvádza portál Najmama.sk, novela začne platiť v januári 2026 a dotkne sa tak nielen budúcich rodičov, ale aj dnešných senioriek. Mnohým z nich už čoskoro príde rozhodnutie, či im štát doplatí peniaze spätne.
Spravodlivosť pre rodičov
Dlhé roky platilo, že obdobie na materskej či rodičovskej dovolenke sa započítavalo len ako 60% priemernej mzdy. Aj keď si rodičia plnili jednu z najdôležitejších úloh v živote, pri výpočte dôchodku boli automaticky v nevýhode.
Minister práce Erik Tomáš tento stav pomenoval jasne. „Počas rodičovskej a materskej dovolenky sa dôchodky vypočítavajú z vymeriavacieho základu 60 % priemernej mzdy, čo má za následok, že tie dôchodky sú nižšie,“ informoval a dodal, že to sa zmení: „Po novom sa budeme na ľudí, ktorí strávili určitú časť života na materskej a rodičovskej dovolenke výchovou svojich detí, pozerať tak, ako keby riadne pracovali.“
Prepočíta sa milión dôchodkov
Novela zákona o sociálnom poistení bude platiť od 1. januára 2026 a zmena sa dotkne približne 440-tisíc dôchodkýň, pričom zvýhodnení vraj majú byť aj pracujúci rodičia, opatrovatelia a osobní asistenti.