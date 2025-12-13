Najlepší zemiakový šalát sa nemá podávať studený. Legendárny šéfkuchár presne vie, ako ho pripraviť
Rady experta ocenia aj tí, ktorí na svoj vlastný recept nedajú dopustiť.
Na slovenských štedrovečerných stoloch je poctivý zemiakový šalát stálicou. Hoci má každá domácnosť svoj vlastný a rokmi overený recept, ktorý sa často dedí z generácie na generáciu, mnohí určite ocenia zopár tipov na tú najlepšiu verziu podľa rád najpovolanejších. O zopár z nich sa podelil aj rešpektovaný francúzsky šéfkuchár Jacques Pépin.
Dôležitá je aj zálievka
„Milujem jednoduchý zemiakový šalát a chcem vám ukázať, ako ho pripravujem. Mal by sa podávať vlažný, je to oveľa, oveľa lepšie, ako keď je studený,“ zdôraznil vo svojom videorecepte pre web Food52 profesionál, ktorý je aj vo svojich 89 rokoch ikonou modernej kuchyne.
Šalát pripravuje zo zemiakov, ktoré po uvarení nechá voľne vyschnúť na pracovnej doske. Následne ich krája na menšie, no nie úplne malé kúsky. To najväčšie čaro prichádza pri príprave zálievky, ktorá v tom všetkom zohráva veľmi dôležitú rolu.
„Sčasti je to zálievka a sčasti omáčka. Pripravujem si ju v predstihu do zaváraninového pohára. Mám ju v chladničke, vydrží tam celé týždne. Je výborná, krémová a má prenikavú chuť,“ vysvetlil známy šéfkuchár a na záver receptu dodal, že tí, ktorým použité ingrediencie nestačia, môžu pridať aj akékoľvek iné.