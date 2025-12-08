Na túto chvíľu čakali roky. Hofierkovci z Extrémnych premien sa na Mikuláša pochválili najkrajšou správou - Dobré noviny
Dobré noviny
Na túto chvíľu čakali roky. Hofierkovci z Extrémnych premien sa na Mikuláša pochválili najkrajšou správou
Na túto chvíľu čakali roky. Hofierkovci z Extrémnych premien sa na Mikuláša pochválili najkrajšou správou

Manželia Hofierkovci sa stanú rodičmi.
Manželia Hofierkovci sa stanú rodičmi. — Foto: Instagram @hofierkovci (Promo fotografie TV Markíza)

Známy manželský pár sa do povedomia verejnosti dostal po tom, ako v relácii o chudnutí spoločne zhadzoval kilá.

Manželov, ktorým sa v relácii Extrémne premeny podarilo schudnúť dokopy 167 kíl, netreba nijako zvlášť predstavovať. Hofierkovci svojou premenou v minulosti dojali celé Slovensko a aj dnes ukazujú, že zmena životného štýlu je udržateľná.

Pôvodne sa pre niekdajšiu vysokú váhu vzdali nádeje na vlastné bábätko, nakoniec je všetko inak. Krásna novinka, ktorou sa pochválili priamo v mikulášsky deň, preto mnohých fanúšikov nenechala chladných. Známy pár nečakane odhalil, že Stanka nosí pod srdcom bábätko a manželia hovoria o zázraku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Maroš Krivosudský (@mkrivosudsky)

Stratili nádej

Manželia Hofierkovci dohromady vážili takmer 350 kíl a ich životy sa posledné roky odohrávali najmä doma a na gauči, pretože akékoľvek aktivity boli čoraz náročnejšie. V jednom momente si ale povedali dosť, začali tvrdo pracovať a stali sa prvým manželským párom v šou Extrémne premeny. Následne sa postarali o jednu z najkrajších a najdojemnejších premien.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Stanka a Rudko (@hofierkovci)

Pre vysokú váhu sa však v minulosti vzdali myšlienky aj na to, že raz budú mať spolu dieťatko. O to krajšia je novinka, ktorou sa obaja pochválili v emotívnom videu na sociálnej sieti.

Zázrak

V ňom totiž oznámili, že Stanka nosí pod srdcom ich prvého spoločného potomka.

