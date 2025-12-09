Ľudia neveria, že chudne prirodzene. Iveta Malachovská by jednu radu poslúchla už pred 30 rokmi
Vždy hovorila, že cvičí najmä preto, aby mohla všetko zjesť. Jeden moment to však zmenil.
„Mamina bola vždy správna baba. Priznala si, že má vrásky, no je to jej prirodzená súčasť,“ prezradila Kristína Malachovská v podcaste MOJA ZMENA. Keď sa v poslednom období jej mama Iveta Malachovská objavila výrazne štíhlejšia, mnohí ľudia začali špekulovať, či za jej premenou nestoja injekcie na chudnutie. Pravda je však oveľa jednoduchšia a ľudskejšia. Namiesto zázračných skratiek si moderátorka vybrala cestu láskavého prístupu k sebe samej, ktorú razí už roky.
Vmaľované vrásky
„Raz sme mali vo vysielaní jednu lekárku a prišla s trošku napichanou tvárou. Nemala mimiku. Prišla ku mne a začala mi ukazovať na tvári, čo by som si mala dať spraviť, že tuto vám to tak padá,“ prezradila Iveta v podcaste MOJA ZMENA. Keď sa lekárky spýtala, prečo by niečo také potrebovala, odvetila jej: „No aby ste nejako vyzerali.“ Ona sa vtedy pozrela na lekárku a povedala jej otvorene: „Ale ja nechcem vyzerať ako vy.“
Aj moderátorkina dcéra Kristína priznala, že jej mamina má stále mladistvé črty. „Nemyslím si, že by starla v tvári. Myslím, že sme s ocinom boli vždy za jedno, keď sme jej povedali, že mami, ty to nepotrebuješ, ty si veľmi pekná taká, aká si,“ spomínala na povzbudivé slová, ktoré venoval Ivete najmä jej manžel Martin. „Ivetka, si krásna. Každá vráska, ktorú máš, to sú naše spoločné roky, spoločné smiechy, plače. To všetko je namaľované v tvári,“ vravieval jej.
Kilá chcela zakryť
Kristína Malachovská v spoločnom rozhovore priznala, že jej mama viac ako svoju tvár riešila výkyvy váhy, ktorá sa menila stresom, životosprávou, tehotenstvom, vekom aj prechodom. „Viac som riešila, ako čo zakryjem,“ povedala otvorene Iveta Malachovská, ktorej sa za vyše pol roka podarilo schudnúť cez 10 kíl. Kým na sociálnych sieťach Slováci riešia, či moderátorke nepomohli injekcie na chudnutie, Iveta je úprimná.