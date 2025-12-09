Už vo vrtuľníku vedeli, že šance sú nulové. Malá Simonka záchranárom ukázala, že zázraky existujú - Dobré noviny
Už vo vrtuľníku vedeli, že šance sú nulové. Malá Simonka záchranárom ukázala, že zázraky existujú
Už vo vrtuľníku vedeli, že šance sú nulové. Malá Simonka záchranárom ukázala, že zázraky existujú

— Foto: Instagram @dvorak155, Marek Dvořák

Vo vzduchu rátali posledné minúty, nakoniec prišiel zázrak.

Keď sa na linke tiesňového volania ozval zúfalý hlas rodičov malej Simonky, nik ešte netušil, že o pár minút pôjde o boj s takmer nulovou šancou. Záchranári vo vrtuľníku mlčali – už počas letu im dispečing poslal video dievčatka, ktoré ležalo bez pohybu na zemi ako handrová bábika, zatiaľ čo rodičia bezradne zápasili o jeho život.

„Vtedy viete, že idete k niečomu, na čo sa nedá pripraviť,“ priznal záchranár Marek Dvořák na sociálnej sieti. Už cestou si uvedomovali, že čas nie je na ich strane a že štatisticky sa Simonka nemala dočkať ďalšej minúty. Aj tak nemohli prestať bojovať.

Jedna ku desaťtisíc

Po pristátí našli zdravotníci rodičov, ktorí sa zo všetkých síl snažili pokračovať v resuscitácii. Dievčatko bolo bezvládne, bez reakcií a podľa rýchleho odovzdania informácií od záchranára Ondru bolo zrejmé, že Simonka má posledné sekundy. Vek pacientky, dlhý dojazd aj okolnosti celého zásahu znižovali šancu na prežitie na úplné minimum. „Jedna k desaťtisícu,“ opísal mrazivo Marek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Marek Dvořák (@dvorak155)

Tím sa však ani na okamih nezastavil. Bojoval s absolútnym nasadením, každý pohyb bol presný, každý úkon koordinovaný. Marek Dvořák zároveň priznal, že počas zásahu pocítil prudkú bolesť v chrbte, ktorá mu na chvíľu zatemnila zrak: „Chcelo sa mi kričať, ale nedovolil som si to. Sme tam pre tú rodinu ako posledná stena, o ktorú sa musia oprieť.“

Srdiečko, ktoré sa odmietlo vzdať

