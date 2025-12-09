Roky zažívali hádky, bitky a bolesť. Vianoce ťažko skúšanej rodiny zo Spiša zachránil neznámy Ježiško
Skromná rodina túžila len po posteli.
Každé Vianoce by mali byť o pokoji, teple domova a chvíľach, keď deti zaspávajú s úsmevom. Pre rodinu Mackovcov zo Spišskej Novej Vsi však boli sviatky roky spojené skôr so strachom. Až tento rok prichádza zmena, na ktorú tak dlho čakali – prvé tiché Vianoce bez hádok, bez bolesti a bez alkoholu. A hoci žijú veľmi skromne, dobrí ľudia sa rozhodli, že ich v tom nenechajú.
Život v strachu
Jana Macková sama vychováva päť detí. Počas rokov života po boku manžela, ktorý podľa jej slov podľahol alkoholu, zažila aj s potomkami veci, aké by žiadna rodina prežívať nemala.
„Išiel o šiestej, prišiel o pol ôsmej, už bol naliaty a už boli tam aj hádky, bitky. Aj s monoklom som chodila. Aj deti, aj chlapec mal monokel. Dcéra mala vtedy 14 rokov, aj do nej skočil. Som matka piatich detí a on zarábal. No ale čo zarobil, tak si to dal na alkohol,“ opísala pre TV JOJ pani Jana.
Rozvod bol pre rodinu úľavou, no zostali na všetko sami – na každodenné výdavky, na starostlivosť o deti aj na prekonávanie bolestivých spomienok.