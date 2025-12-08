Toto vám nepredám, povedala poctivá predavačka. Julia Roberts zažila v Prahe scénu ako z Pretty Woman
Predavačka ju nespoznala.
Pamätáte si ikonickú scénu z filmu Pretty Woman, kde Vivien, ktorú stvárnila Julia Roberts, odmietli obslúžiť v drahom butiku? Život v tomto prípade napodobnil umenie. Niečo podobné sa totiž americkej herečke stalo v Prahe, kde práve nakrúcala. Z hlavného mesta Česka si tak odnesie kuriózny zážitok.
Na prechádzke v Prahe
Pokiaľ ste cez víkend navštívili Prahu, v jej uličkách ste mohli stretnúť hollywoodsku hviezdu. Julia Roberts podľa Blesku natáčala reklamu pre luxusnú francúzsku značku Lancôme a nemohla vynechať ani prechádzku po stovežatej. Vychutnávala si krásnu atmosféru a pokoj, keďže nenápadne oblečenú herečku spoznal len málokto.
Spozorovať ste ju mohli najmä v okolí Staromestského námestia a jeho historických uličiek. Ako píše iDNES, Juliu zaujal obchod s absintom, z ktorého si odniesla drobnosti a darčeky, ale aj predajňa sladkostí či reštaurácia, kde si na chvíľu oddýchla. Najzaujímavejší zážitok ale prišiel na inom mieste.
Malé nedorozumenie
Julia sa totiž rozhodla, že si pôjde nakúpiť do secondhandu s vintage oblečením. To, že jej odmietnu predať jeden z kúskov, však určite nečakala. Samotný obchod tvrdí, že išlo iba o nedorozumenie a poctivosť predavačky.