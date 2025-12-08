Mnohí sa pýtajú, či žena po päťdesiatke patrí pred kamery. Janka Hospodárová má pre neprajníkov jasný odkaz - Dobré noviny
Mnohí sa pýtajú, či žena po päťdesiatke patrí pred kamery. Janka Hospodárová má pre neprajníkov jasný odkaz
Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

Mnohí sa pýtajú, či žena po päťdesiatke patrí pred kamery. Janka Hospodárová má pre neprajníkov jasný odkaz

Janka Hospodárová poslala odkaz neprajníkom.
Janka Hospodárová poslala odkaz neprajníkom.

Moderátorka nateraz nerozmýšľa nad tým, že by dala televízii košom.

Nemá tam čo hľadať

Janka Hospodárová patrí medzi dlhoročné tváre Televízie Markíza a posledné roky moderuje hlavnú športovú reláciu. Okrem toho sa pred pár rokmi ukázala aj v celkom pre ňu netradičnej polohe, keď sa zvŕtala na tanečnom parkete v obľúbenej tanečnej šou Let’s Dance.

Janka Hospodárová našla po rokoch samoty konečne lásku pri Ľubovi.
Prečítajte si tiež: Vyberám si zlých mužov, hovorievala Janka Hospodárová. Životnú lásku pritom mala celé roky pred očami

Podľa Plusky sa v spoločnosti aj na sociálnych sieťach čoraz častejšie začínajú objavovať hanlivé názory na ženy po päťdesiatke a ich pôsobenie v televízii. Mnoho ľudí si totiž myslí, že žena v zrelom veku už na obrazovke nemá čo hľadať.

Nikam sa nechystá

Na to všetko má Janka Hospodárová jasný a triezvy názor.

