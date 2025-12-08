Mnohí sa pýtajú, či žena po päťdesiatke patrí pred kamery. Janka Hospodárová má pre neprajníkov jasný odkaz
Moderátorka nateraz nerozmýšľa nad tým, že by dala televízii košom.
Na televíznych obrazovkách pôsobí už dlhé roky a v tejto brandži patrí medzi stálice. Janka Hospodárová o pár mesiacov oslávi okrúhle jubileum a do moderátorského dôchodku sa rozhodne nechystá. A ako prezradila v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ, na názory, podľa ktorých by sa ženy v zrelom veku už nemali objavovať v televízii, má jasný názor.
Nemá tam čo hľadať
Janka Hospodárová patrí medzi dlhoročné tváre Televízie Markíza a posledné roky moderuje hlavnú športovú reláciu. Okrem toho sa pred pár rokmi ukázala aj v celkom pre ňu netradičnej polohe, keď sa zvŕtala na tanečnom parkete v obľúbenej tanečnej šou Let’s Dance.
Tú napokon s tanečníkom Matejom Chrenom aj vyhrala. A hoci budúci rok koncom apríla oslávi významné životné jubileum, okrúhlych 50 rokov, tento vek by jej asi tipoval málokto.
Podľa Plusky sa v spoločnosti aj na sociálnych sieťach čoraz častejšie začínajú objavovať hanlivé názory na ženy po päťdesiatke a ich pôsobenie v televízii. Mnoho ľudí si totiž myslí, že žena v zrelom veku už na obrazovke nemá čo hľadať.
Nikam sa nechystá
Na to všetko má Janka Hospodárová jasný a triezvy názor.