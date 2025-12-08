Nikto nerozosmial Lasicu tak ako ona. Oľga Feldeková vedela, že si zatancujú na druhom svete - Dobré noviny
Nikto nerozosmial Lasicu tak ako ona. Oľga Feldeková vedela, že si zatancujú na druhom svete
Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

Petr Sepéši bol prvou láskou Ivety Bartošovej.

Nikdy som nepoznal takú dračicu, hovoril. Ivetu Bartošovú a Petra považovali za Rómea a Júliu 80. rokov

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

Nikto nerozosmial Lasicu tak ako ona. Oľga Feldeková vedela, že si zatancujú na druhom svete

Milan Lasica a Oľga Feldeková.
Milan Lasica a Oľga Feldeková. — Foto: Facebook - Sedem bez záruky; Promo fotografie TV JOJ

Pri ňom pochopila, že po živote ešte niečo príde.

„Možno si zatancujeme na druhom svete,“ povedal Milan Lasica, keď s ním raz Oľga Feldeková odmietla tancovať. Prozaička, novinárka, dramaturgička a glosátorka, ktorá zomrela o štyri roky a štyri mesiace neskôr ako obľúbený herec, mala s Lasicom jedinečné puto. Nikto ho vraj nedokázal rozosmiať tak ako ona.

Dáma verzus erdeg baba

Ako priznali jej najbližší spolupracovníci, Oľga bola kráľovnou príbehov a nečakanej pointy. „Vedela prekvapiť postrehom či poznámkou, ktorá nás všetkých odrovnala. Len málokedy som videl Milana Lasicu smiať sa dobrosrdečne na plné hrdlo. Väčšinou tomu predchádzala Oľgina príhoda,“ prezradil pre Denník N spisovateľ a stand-up komik Tomáš Hudák, ktorý v zákulisí často sledoval, ako si ju Lasica doberal. Ona sa však nedala a poctivo mu všetko vracala.

Oľga a Lubomír Feldekovci
Prečítajte si tiež: O hrčke na prsníku nechcela povedať ani manželovi. Oľga a Ľubomír Feldekovci stoja pri sebe už vyše 60 rokov

„Mohla mu povedať veci, ktoré by si nikto z nás nedovolil. Mali sa radi. Česi by povedali, že ‚se navzájem škádlili‘. Milana tak ako mňa na nej fascinoval ten rozpor medzi dámou Feldekovou a tou erdeg babou Olinou, ktorá nepokazila žiadnu zábavu,“ pokračoval Hudák, ktorý bol s ostatnými glosátormi súčasťou obľúbenej relácie Sedem s.r.o. a zostava sa pravidelne stretávala. Urobili tak aj v roku 2021, len deň predtým, keď nečakane zomrel Milan Lasica.

Posledné stretnutie

„V sobotu večer, deň pred Milanovou smrťou, sme sa teda stretli ja, Eňa, Marián Leško a Milan Lasica. Ten najužší kruh. Spomínali sme na tých, s ktorými sme začínali, na to, koľko z nich už zomrelo. Stano Radič, Marián Geišberg, Marián Labuda, Stano Dančiak... Keď sme na nich spomínali, hovorili sme aj o tom, či existuje život po živote, či sú aj oni tam niekde,“ prezradila v rozhovore pre postoj.sk Oľga Feldeková. V ten večer diskutovali, či sa po smrti môže človek ešte ozvať a Milan Lasica jej dal za pravdu. Vtedy ani len netušili, že o 24 hodín neskôr zažije Oľga Feldeková zážitok medzi nebom a zemou.

