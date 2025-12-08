Nikto nerozosmial Lasicu tak ako ona. Oľga Feldeková vedela, že si zatancujú na druhom svete
Pri ňom pochopila, že po živote ešte niečo príde.
„Možno si zatancujeme na druhom svete,“ povedal Milan Lasica, keď s ním raz Oľga Feldeková odmietla tancovať. Prozaička, novinárka, dramaturgička a glosátorka, ktorá zomrela o štyri roky a štyri mesiace neskôr ako obľúbený herec, mala s Lasicom jedinečné puto. Nikto ho vraj nedokázal rozosmiať tak ako ona.
Dáma verzus erdeg baba
Ako priznali jej najbližší spolupracovníci, Oľga bola kráľovnou príbehov a nečakanej pointy. „Vedela prekvapiť postrehom či poznámkou, ktorá nás všetkých odrovnala. Len málokedy som videl Milana Lasicu smiať sa dobrosrdečne na plné hrdlo. Väčšinou tomu predchádzala Oľgina príhoda,“ prezradil pre Denník N spisovateľ a stand-up komik Tomáš Hudák, ktorý v zákulisí často sledoval, ako si ju Lasica doberal. Ona sa však nedala a poctivo mu všetko vracala.
„Mohla mu povedať veci, ktoré by si nikto z nás nedovolil. Mali sa radi. Česi by povedali, že ‚se navzájem škádlili‘. Milana tak ako mňa na nej fascinoval ten rozpor medzi dámou Feldekovou a tou erdeg babou Olinou, ktorá nepokazila žiadnu zábavu,“ pokračoval Hudák, ktorý bol s ostatnými glosátormi súčasťou obľúbenej relácie Sedem s.r.o. a zostava sa pravidelne stretávala. Urobili tak aj v roku 2021, len deň predtým, keď nečakane zomrel Milan Lasica.
Posledné stretnutie
„V sobotu večer, deň pred Milanovou smrťou, sme sa teda stretli ja, Eňa, Marián Leško a Milan Lasica. Ten najužší kruh. Spomínali sme na tých, s ktorými sme začínali, na to, koľko z nich už zomrelo. Stano Radič, Marián Geišberg, Marián Labuda, Stano Dančiak... Keď sme na nich spomínali, hovorili sme aj o tom, či existuje život po živote, či sú aj oni tam niekde,“ prezradila v rozhovore pre postoj.sk Oľga Feldeková. V ten večer diskutovali, či sa po smrti môže človek ešte ozvať a Milan Lasica jej dal za pravdu. Vtedy ani len netušili, že o 24 hodín neskôr zažije Oľga Feldeková zážitok medzi nebom a zemou.