Stačí ich správne uskladniť a vydržia do Vianoc. Medovníčky od Wandy Hrycovej treba piecť v tento dátum
Známa producentka necháva cesto po vymiesení minimálne hodinu odpočívať.
Hoci Wanda Hrycová netrávi v kuchyni dlhé hodiny a čas pri sporáku by podľa vlastných slov vedela využiť aj oveľa príjemnejším spôsobom, varí každý večer. Záleží jej na tom, aby mali deti vždy teplé jedlo na stole, obľubuje rýchle recepty a miluje libanonskú, gruzínsku či ukrajinskú kuchyňu.
Neoddeliteľná súčasť sviatkov
„Mám rada rýchle šaláty, grilovaný syr halloumi, pečené rybie filety – zubáč, pstruh, treska, zapekaný karfiol a brokolicu. Toto sú všetko rýchle a veľmi chutné veci, ktoré sa nakrájajú, dajú na plech, polejú olivovým olejom, posypú koreninami a bylinkami a pečú sa samy,“ vysvetlila v rozhovore pre magazín Varecha.
Známa filmová producentka síce otvorene priznáva, že varenie ani pečenie nie sú jej silnou stránkou, napriek tomu má v zálohe zopár spoľahlivých receptov. Jedným takým je aj recept na medovníky, bez ktorých si sviatky mnohí ani len nevedia predstaviť.
Najlepšie je pripraviť ich v predstihu, ušetríte tým čas a vyhnete sa predvianočnému zhonu. Medovníky totiž možno upiecť už v druhý decembrový týždeň a pri správnom uskladnení vydržia až do sviatkov. Stačí ich uložiť do vhodnej vzduchotesnej nádoby a uchrániť pred maškrtnými členmi domácnosti.