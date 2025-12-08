Poznáte týchto päť krokov smerom k mladšiemu telu aj mysli? Odborníci tvrdia, že sú prekvapivo jednoduché
Začať sa dá hneď.
Každý z nás túži starnúť pomalšie – mať viac energie, pevnejšie zdravie a cítiť sa dobre vo vlastnom tele. Odborníci sa však zhodujú, že tajomstvo mladosti sa neskrýva v zázračných tabletkách, ale v úplne obyčajných každodenných rozhodnutiach. Ako uvádza Daily Mail, aj najnovšie výskumy ukazujú, že niekoľko opakovaných návykov dokáže spomaliť mentálne aj biologické starnutie viac, než by ste čakali.
Silný mozog
Výskumy ukazujú, že mozog starne pomalšie vtedy, keď ho pravidelne vystavujeme úlohám, ktoré vyžadujú sústredenie a rýchle reakcie. Podľa odborníkov medzi takéto aktivity patrí aj používanie viacerých jazykov.
Prepínanie medzi jazykmi vedci dokonca prirovnávajú k akejsi „posilňovni pre mozog“. Funguje totiž ako tréning pamäte, pozornosti a logického myslenia. Mozog pri tom vytvára nové spojenia, čo dlhodobo podporuje jeho odolnosť.
Pohyb, ktorý vráti telu iskru
Kto sa chce cítiť mladšie, mal by sa pravidelne hýbať. Odborníci pripomínajú, že najväčší efekt má spojenie silového a aeróbneho cvičenia. Nie je dôležitá dĺžka tréningu, ale jeho pravidelnosť.
Tri dynamické tréningy týždenne dokážu podľa výskumov ovplyvniť biologický vek natoľko, že sa telo správa „mladšie“, než by naznačoval dátum narodenia.