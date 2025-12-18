Piškóty nahrádza inou ingredienciou. S tipmi od Jožky Zaukolcovej pripravíte tie najlepšie včelie úliky
Obľúbená cukrárka nedá dopustiť na tradičné recepty, práve tie má počas sviatkov najradšej.
Pre iných je vianočné pečenie povinnosťou, pre ňu ide o vec, ktorú si na sviatkoch užíva asi najviac. Cukrárka Jožka Zaukolcová v tomto období v kuchyni vypeká aspoň desať druhov koláčov a okrem tradičných medovníkov na jej sviatočnom stole nesmú chýbať ani linecké koláčiky, šuhajdy či medvedie labky.
Potrpí si na tradície
„Ja mám veľmi rada tradičné vianočné pečivo, robím ho čo najjednoduchšie, pretože tak je práve najchutnejšie,“ vysvetlila pre Denník N obľúbená porotkyňa pekárskej šou, ktorá sa krémovým koláčom v tomto období radšej vyhýba. Majú totiž kratšiu životnosť a ona nechce riskovať zbytočné plytvanie.
Pre milovníkov zdravších receptov má dobrú radu – cukor sa v mnohých receptoch dá nahradiť medom, ale pozor, neplatí to vždy. „Pri šľahaných hmotách sa dá pridať menej cukru, ale zase nie príliš málo, pretože cukor drží stabilitu peny. Keď dám do bielkového snehu málo cukru, hmota bude ľahká, ale veľmi krehká,“ odporúča skúsená cukrárka.
K tradíciám, ktoré miluje, jednoznačne patrí aj pečenie sladkých včelích úlikov. V jej podaní sú originálne, pretože namiesto piškóty používa sušienku a náplň šľahá do hladkého krému s rumovou príchuťou. Najviac však podľa nej záleží na dvoch konkrétnych veciach: „Hmota, z ktorej sa bude tvarovať ulita, musí mať správnu konzistenciu, a formičku treba poriadne vysypať kakaom a práškovým cukrom,“ radí Jožka v šou Pečie celé Slovensko.