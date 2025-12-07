Počuli ste už o syndróme vianočného stromčeka? Skôr než ho prinesiete do domu, spravte túto dôležitú vec - Dobré noviny
Dobré noviny
Počuli ste už o syndróme vianočného stromčeka? Skôr než ho prinesiete do domu, spravte túto dôležitú vec
Počuli ste už o syndróme vianočného stromčeka? Skôr než ho prinesiete do domu, spravte túto dôležitú vec

— Foto: Freepik, @freepil / Freepik, @prostooleh

Odborníčka varuje, že je jedno, či je živý alebo umelý.

Pre mnohých sú Vianoce obdobím pokoja, vône ihličia a tepla domova. No pre alergikov sa často menia na obdobie plné kýchania, upchatého nosa a nepríjemného dráždenia. Hoci by sa mohlo zdať, že s koncom peľovej sezóny majú pokoj, nástup zimy im prináša nový súbor problémov.

Ako upozorňuje portál Euronews, spúšťače sa presúvajú dovnútra našich domovov – a jedným z najväčších vinníkov môže nevedomky byť aj samotná vianočná výzdoba.

Prečo sa alergia zhoršuje

Alergologička a imunologička Victoria Nguyenová z The Ohio State University Wexner Medical Center vysvetlila, že presun života z exteriéru do interiéru je v zime kľúčový problém.

Foto: Freepik, @senivpetro

„V uzatvorených miestnostiach sa hromadia typické spúšťače ako roztoče domáceho prachu či alergény z domácich miláčikov,“ vysvetľuje. Keď sa do tohto prostredia pridá aj vianočný stromček, citliví ľudia rýchlo pocítia zhoršenie ťažkostí.

Živý či umelý?

