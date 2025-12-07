Počuli ste už o syndróme vianočného stromčeka? Skôr než ho prinesiete do domu, spravte túto dôležitú vec
Odborníčka varuje, že je jedno, či je živý alebo umelý.
Pre mnohých sú Vianoce obdobím pokoja, vône ihličia a tepla domova. No pre alergikov sa často menia na obdobie plné kýchania, upchatého nosa a nepríjemného dráždenia. Hoci by sa mohlo zdať, že s koncom peľovej sezóny majú pokoj, nástup zimy im prináša nový súbor problémov.
Ako upozorňuje portál Euronews, spúšťače sa presúvajú dovnútra našich domovov – a jedným z najväčších vinníkov môže nevedomky byť aj samotná vianočná výzdoba.
Prečo sa alergia zhoršuje
Alergologička a imunologička Victoria Nguyenová z The Ohio State University Wexner Medical Center vysvetlila, že presun života z exteriéru do interiéru je v zime kľúčový problém.
„V uzatvorených miestnostiach sa hromadia typické spúšťače ako roztoče domáceho prachu či alergény z domácich miláčikov,“ vysvetľuje. Keď sa do tohto prostredia pridá aj vianočný stromček, citliví ľudia rýchlo pocítia zhoršenie ťažkostí.