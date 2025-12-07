Čas sa krátil, láska zostala. Ivanke splnili sen o svadbe pred posledným zbohom, príbeh dojal tisíce ľudí
Nečakali, kým bude neskoro.
V živote sú chvíle, ktoré si človek vysníva, no stále ich odsúva – kým nepríde moment, keď je jasné, že viac už čakať nemožno. Presne takto to bolo aj v rodine Ivanky zo Znojma, ktorá sa po siedmich mesiacoch boja dozvedela, že jej onkologické ochorenie je nevyliečiteľné. V tej chvíli mala jediné prianie - zažiť svadbu so svojou životnou láskou. Ivanke ho splnili tri dni predtým, než navždy odišla.
Podpora, ktorá neodchádza
Ako pre Deník.cz informovala vedúca sestra Domáceho hospica Znojmo, Veronika Axmannová, Ivaniním želaním bolo zostať doma až do konca a ešte predtým sa vydať za svojho partnera Zdeňka.
„Pani Ivana a jej partner boli susedia, spočiatku priatelia. Ich vzťah sa pomaly a prirodzene premenil na hlbokú lásku. Prežili spolu osem rokov spoločného života, radostí aj starostí,“ priblížila ich príbeh Axmannová, ktorá sa aj s tímom domácich pracovníkov rozhodla pomôcť splniť Ivankine posledné prianie a zorganizovať svadbu v obývačke.
Ako však uviedla, nebol to obyčajný obrad – bolo to pokojné a dôstojné rozlúčenie, pri ktorom sa rodina mohla sústrediť na to, čo bolo najdôležitejšie: lásku, súdržnosť a spoločný čas.
Partner, ktorý to nevzdal
Hoci bol Ivanin stav náročný, jej partner pri nej stál každý deň – v praktických veciach aj v tých najcitlivejších. Pomáhal jej postaviť sa, umyť, podával jej lieky. „Napriek tomu, že to bolo pre neho veľmi ťažké, nevzdal to. Jeho odhodlanie bolo nesmierne silné. Práve takýmto opatrovateľom patrí náš obdiv,“ zdôraznila Axmannová.
Domácí hospic podľa nej stojí najmä na každodennej obetavosti rodiny. „My môžeme byť sprievodcami a oporou, ale oni sú tí, ktorí držia svojich blízkych za ruku v každej minúte vo dne aj v noci,“ dodala.