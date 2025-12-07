V Seredi znovu ožil najkrajší dom sviatkov. Za kráľovstvom Simony a Jána stojí silné posolstvo
Krása v sebe nesie dojímavý príbeh.
Keď počas adventu rozsvietia tisícky svetielok, ľudia prichádzajú k ich bráne a len mlčky obdivujú jeho krásu. Dom Simony a Jána sa rok čo rok premieňa na vianočné kráľovstvo, ktoré mnohí považujú za jeden z najkrajších symbolov sviatkov v okolí.
Len málokto však tuší, aké hlboké posolstvo v sebe nesie každá žiarovka, postavička či ozdoba. Ako pripomínajú Seredské novinky, za všetkým stojí príbeh plný lásky a spomienok rodičov, ktorí si takto už dlhé roky pripomínajú pamiatku svojej milovanej dcérky.
Spomienka, ktorá zostáva
Simona a Ján nikdy netajili, že svetlá na dome pre nich predstavujú viac než len výzdobu. Sú to symboly, ktorými si pripomínajú svoju Nikolku. „Naša Nikolka milovala svetlá. Je to pre ňu do nebíčka. Vždy hovorila: ‘Tatino už to nechaj. Už to zapni.’ Robíme to hlavne kvôli nej,“ prezradil Ján pred rokmi.
Každá ozdoba tak nesie ich vlastné posolstvo – že láska rodiča k dieťaťu nevyhasína ani časom, ani tichom, ktoré ostane po odchode. Simona hovorí, že práve tvorenie výzdoby im pomáha udržiavať spomienku stále živú a premeniť smútok na niečo, čo prináša radosť aj iným.
Vianočné kráľovstvo
Rodina prípravy nikdy nenecháva na poslednú chvíľu. S plánovaním začínajú aj dva či tri mesiace pred Vianocami a každoročne sa snažia priniesť niečo nové. Dnes ich dom zdobí nielen nespočetné množstvo svetielok, ale aj veľký anjel s trúbkou, sob ťahajúci sánky na streche či veselí Santa Clausovia pri garáži.
Nechýbajú vysvietené stromčeky ani ďalšie prvky, ktoré vytvárajú atmosféru ako z rozprávky – takú, akú by Nikolka milovala.